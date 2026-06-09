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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Обстрелы Днепропетровской области: трое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг нанес удары с помощью дронов по трем районам области. В результате атак пострадали три человека, были уничтожены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская громады.

В Марганце пострадали двое мужчин 42 и 43 лет.

Также в районе произошел пожар. Повреждены многоквартирный и 2 частных дома, хозяйственная постройка, аптека, пиццерия, 2 автомобиля и инфраструктура.

Синельниковский район 

В Синельниковском районе пострадали Николаевская и Петропавловская громады.

В Николаевской громаде из-за атаки БПЛА горели частный дом и гараж.

По Петропавловской громаде ударили FPV, повреждена машина спасателей.

Павлоградский район

В результате атаки БПЛА в Троицкой громаде уничтожен частный дом и хозяйственная постройка. Поврежден еще один дом.
Пострадала женщина 63 лет.

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Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область

Автор: 

Марганец (101) обстрел (33063) Днепропетровская область (5294) Никопольский район (789) Павлоградский район (156) Синельниковский район (555)
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