Обстрелы Днепропетровской области: трое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг нанес удары с помощью дронов по трем районам области. В результате атак пострадали три человека, были уничтожены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская громады.
В Марганце пострадали двое мужчин 42 и 43 лет.
Также в районе произошел пожар. Повреждены многоквартирный и 2 частных дома, хозяйственная постройка, аптека, пиццерия, 2 автомобиля и инфраструктура.
Синельниковский район
В Синельниковском районе пострадали Николаевская и Петропавловская громады.
В Николаевской громаде из-за атаки БПЛА горели частный дом и гараж.
По Петропавловской громаде ударили FPV, повреждена машина спасателей.
Павлоградский район
В результате атаки БПЛА в Троицкой громаде уничтожен частный дом и хозяйственная постройка. Поврежден еще один дом.
Пострадала женщина 63 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль