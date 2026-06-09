Обстріли Дніпропетровської області: троє постраждалих. ФОТОрепортаж
Ворог атакував три райони області дронами. Під час атак постраждали троє людей, знищено та пошкоджено приватні будинки, господарські споруди й інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади.
У Марганці постраждали двоє чоловіків 42 та 43 років.
Також у районі сталася пожежа. Пошкоджені багатоквартирний та 2 приватні будинки, господарська споруда, аптека, піцерія, 2 авто та інфраструктура.
Синельниківський район
На Синельниківщині потерпали Миколаївська та Петропавлівська громади.
У Миколаївській громаді через атаку БпЛА горіли приватний будинок та гараж.
По Петропавлівській громаді вдарили FPV, пошкоджена машина рятувальників.
Павлоградський район
Внаслідок атаки БпЛА у Троїцькій громаді знищений приватний будинок та господарська споруда. Пошкоджена ще одна оселя.
Постраждала жінка 63 років.
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