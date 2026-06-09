Обстріли Дніпропетровської області: троє постраждалих. ФОТОрепортаж

Ворог атакував три райони області дронами. Під час атак постраждали троє людей, знищено та пошкоджено приватні будинки, господарські споруди й інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади.

У Марганці постраждали двоє чоловіків 42 та 43 років.

Також у районі сталася пожежа. Пошкоджені багатоквартирний та 2 приватні будинки, господарська споруда, аптека, піцерія, 2 авто та інфраструктура.

Синельниківський район

На Синельниківщині потерпали Миколаївська та Петропавлівська громади.

У Миколаївській громаді через атаку БпЛА горіли приватний будинок та гараж.

По Петропавлівській громаді вдарили FPV, пошкоджена машина рятувальників.

Павлоградський район

Внаслідок атаки БпЛА у Троїцькій громаді знищений приватний будинок та господарська споруда. Пошкоджена ще одна оселя.

Постраждала жінка 63 років.

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