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Фиктивные справки, "бронь" и бегство за границу: СБУ раскрыла новые схемы для уклоняющихся от военной службы. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция пресекли шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций, действовавших в Киевской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Цена "услуги"

За суммы от 4 до 37 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

схемы для уклонистов
схемы для уклонистов
схемы для уклонистов
схемы для уклонистов
схемы для уклонистов
схемы для уклонистов
схемы для уклонистов
схемы для уклонистов

Так, в Киеве подозрение получили местный дельц и его сожительница, которые продавали уклонистам фиктивные свидетельства о рождении детей за границей для оформления многодетного родительства.

"Установлено, что таким образом военнообязанные надеялись получить отсрочку от призыва с последующим выездом за пределы Украины", - рассказали в СБУ.

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Правоохранители задержали обоих фигурантов "на горячем" во время получения части денег от клиента в одном из столичных кафе.

Схемы в Киевской области

В Вышгороде разоблачен чиновник государственной компании водных путей, который за деньги "бронировал" уклонистов к себе на предприятие.

Помимо получения взяток, он дополнительно забирал ежемесячные зарплаты "новоприбывших" работников, которые даже не появлялись в госучреждении.

В Святошинском районе столицы разоблачен юрист, который предлагал уклонистам безосновательно оформить II группу инвалидности.

Для этого юрист обещал повлиять на членов экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека (бывшая МСЭК).

В Белой Церкви подозрение получил сотрудник районного ТЦК, который за деньги гарантировал мобилизованным перевод в тыловые подразделения с последующим "списанием" со службы по состоянию здоровья.

Также в регионе разоблачены дельц и его сообщница, которые продавали уклонистам фиктивные медицинские заключения с тяжелыми диагнозами и предлагали "бронь" на критически важных предприятиях.

Кроме того, фигуранты обещали и третий вариант "услуг": организовать побег в соседнюю страну Евросоюза в "обход" пунктов пропуска.

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Схема в Николаеве

Также отмечается, что в Николаеве подозрение получила адвокат, которая предлагала уклонистам "снятие" с розыска и воинского учета на основании фиктивной инвалидности. Для этого юрист планировала задействовать личные связи в местной ВЛК.

Подозрения

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);
▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
▪️ ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
▪️ ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
▪️ чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Киев (26438) Киевская область (4667) Николаев (2228) Николаевская область (2302) СБУ (20750) уклонисты (1352) Николаевский район (204)
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На 7 фото праворуч з жовтим пакєтіком мабуть організатор всьої цієї схеми?
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09.06.2026 13:51 Ответить
 
 