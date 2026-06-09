Фиктивные справки, "бронь" и бегство за границу: СБУ раскрыла новые схемы для уклоняющихся от военной службы. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция пресекли шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций, действовавших в Киевской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Цена "услуги"

За суммы от 4 до 37 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

















Так, в Киеве подозрение получили местный дельц и его сожительница, которые продавали уклонистам фиктивные свидетельства о рождении детей за границей для оформления многодетного родительства.

"Установлено, что таким образом военнообязанные надеялись получить отсрочку от призыва с последующим выездом за пределы Украины", - рассказали в СБУ.

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Правоохранители задержали обоих фигурантов "на горячем" во время получения части денег от клиента в одном из столичных кафе.

Схемы в Киевской области

В Вышгороде разоблачен чиновник государственной компании водных путей, который за деньги "бронировал" уклонистов к себе на предприятие.

Помимо получения взяток, он дополнительно забирал ежемесячные зарплаты "новоприбывших" работников, которые даже не появлялись в госучреждении.

В Святошинском районе столицы разоблачен юрист, который предлагал уклонистам безосновательно оформить II группу инвалидности.

Для этого юрист обещал повлиять на членов экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека (бывшая МСЭК).

В Белой Церкви подозрение получил сотрудник районного ТЦК, который за деньги гарантировал мобилизованным перевод в тыловые подразделения с последующим "списанием" со службы по состоянию здоровья.

Также в регионе разоблачены дельц и его сообщница, которые продавали уклонистам фиктивные медицинские заключения с тяжелыми диагнозами и предлагали "бронь" на критически важных предприятиях.

Кроме того, фигуранты обещали и третий вариант "услуг": организовать побег в соседнюю страну Евросоюза в "обход" пунктов пропуска.

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Схема в Николаеве

Также отмечается, что в Николаеве подозрение получила адвокат, которая предлагала уклонистам "снятие" с розыска и воинского учета на основании фиктивной инвалидности. Для этого юрист планировала задействовать личные связи в местной ВЛК.

Подозрения

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);

▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

▪️ ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

▪️ ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

▪️ чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.