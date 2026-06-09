Фиктивные справки, "бронь" и бегство за границу: СБУ раскрыла новые схемы для уклоняющихся от военной службы. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция пресекли шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций, действовавших в Киевской и Николаевской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Цена "услуги"
За суммы от 4 до 37 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.
Так, в Киеве подозрение получили местный дельц и его сожительница, которые продавали уклонистам фиктивные свидетельства о рождении детей за границей для оформления многодетного родительства.
"Установлено, что таким образом военнообязанные надеялись получить отсрочку от призыва с последующим выездом за пределы Украины", - рассказали в СБУ.
Правоохранители задержали обоих фигурантов "на горячем" во время получения части денег от клиента в одном из столичных кафе.
Схемы в Киевской области
В Вышгороде разоблачен чиновник государственной компании водных путей, который за деньги "бронировал" уклонистов к себе на предприятие.
Помимо получения взяток, он дополнительно забирал ежемесячные зарплаты "новоприбывших" работников, которые даже не появлялись в госучреждении.
В Святошинском районе столицы разоблачен юрист, который предлагал уклонистам безосновательно оформить II группу инвалидности.
Для этого юрист обещал повлиять на членов экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека (бывшая МСЭК).
В Белой Церкви подозрение получил сотрудник районного ТЦК, который за деньги гарантировал мобилизованным перевод в тыловые подразделения с последующим "списанием" со службы по состоянию здоровья.
Также в регионе разоблачены дельц и его сообщница, которые продавали уклонистам фиктивные медицинские заключения с тяжелыми диагнозами и предлагали "бронь" на критически важных предприятиях.
Кроме того, фигуранты обещали и третий вариант "услуг": организовать побег в соседнюю страну Евросоюза в "обход" пунктов пропуска.
Схема в Николаеве
Также отмечается, что в Николаеве подозрение получила адвокат, которая предлагала уклонистам "снятие" с розыска и воинского учета на основании фиктивной инвалидности. Для этого юрист планировала задействовать личные связи в местной ВЛК.
Подозрения
В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);
▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
▪️ ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
▪️ ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
▪️ чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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