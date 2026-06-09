Фіктивні довідки, "бронь" і втеча за кордон: СБУ викрила нові схеми для ухилянтів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок, які діяли у Київській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Ціна "послуги"

За суми від 4 до 37 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

















Так, у Києві підозру отримав місцевий ділок та його співмешканка, які продавали ухилянтам фіктивні свідоцтва про народження дітей за кордоном для оформлення багатодітного батьківства.

"Встановлено, що у такий спосіб військовозобов’язані сподівалися отримати відстрочку від призову з подальшим виїздом за межі України", - пояснили в СБУ.

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Правоохоронці затримали обох фігурантів "на гарячому" під час отримання частини грошей від клієнта в одному із столичних кафе.

Схеми на Київщині

У Вишгороді викрито посадовця державної компанії водних шляхів, який за гроші "бронював" ухилянтів до себе на підприємство.

Крім одержання хабарів, він додатково забирав щомісячні зарплати "новоприбулих" працівників, які навіть не з’являлися у держустанові.

У Святошинському районі столиці викрито юриста, який пропонував ухилянтам безпідставно оформити ІІ групу інвалідності.

Для цього правник обіцяв вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

У Білій Церкві підозру отримав співробітник районного ТЦК, який за гроші гарантував мобілізованим переведення до тилових підрозділів з подальшим "списанням" зі служби за станом здоров’я.

Також у регіоні викрито ділка та його спільницю, які продавали ухилянтам фіктивні медвисновки з тяжкими діагнозами і пропонували "бронь" на критично важливих підприємствах.

Крім цього, фігуранти обіцяли й третій варіант "послуг": організувати втечу до сусідньої країни Євросоюзу в "обхід" пунктів пропуску.

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Схема у Миколаєві

Також зазначається, що у Миколаєві підозру отримала адвокатка, яка пропонувала ухилянтам "зняття" з розшуку та військового обліку на підставі фіктивної інвалідності. Для цього юристка планувала задіяти особисті зв’язки в місцевій ВЛК.

Підозри

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

▪️ ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

▪️ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

▪️ чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.