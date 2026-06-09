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Фіктивні довідки, "бронь" і втеча за кордон: СБУ викрила нові схеми для ухилянтів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок, які діяли у Київській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Ціна "послуги"

За суми від 4 до 37 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів
схеми для ухилянтів

Так, у Києві підозру отримав місцевий ділок та його співмешканка, які продавали ухилянтам фіктивні свідоцтва про народження дітей за кордоном для оформлення багатодітного батьківства.

"Встановлено, що у такий спосіб військовозобов’язані сподівалися отримати відстрочку від призову з подальшим виїздом за межі України", - пояснили в СБУ.

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Правоохоронці затримали обох фігурантів "на гарячому" під час отримання частини грошей від клієнта в одному із столичних кафе.

Схеми на Київщині

У Вишгороді викрито посадовця державної компанії водних шляхів, який за гроші "бронював" ухилянтів до себе на підприємство.

Крім одержання хабарів, він додатково забирав щомісячні зарплати "новоприбулих" працівників, які навіть не з’являлися у держустанові.

У Святошинському районі столиці викрито юриста, який пропонував ухилянтам безпідставно оформити ІІ групу інвалідності.

Для цього правник обіцяв вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

У Білій Церкві підозру отримав співробітник районного ТЦК, який за гроші гарантував мобілізованим переведення до тилових підрозділів з подальшим "списанням" зі служби за станом здоров’я.

Також у регіоні викрито ділка та його спільницю, які продавали ухилянтам фіктивні медвисновки з тяжкими діагнозами і пропонували "бронь" на критично важливих підприємствах.

Крім цього, фігуранти обіцяли й третій варіант "послуг": організувати втечу до сусідньої країни Євросоюзу в "обхід" пунктів пропуску.

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Схема у Миколаєві

Також зазначається, що у Миколаєві підозру отримала адвокатка, яка пропонувала ухилянтам "зняття" з розшуку та військового обліку на підставі фіктивної інвалідності. Для цього юристка планувала задіяти особисті зв’язки в місцевій ВЛК.

Підозри

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
▪️ ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
▪️ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
▪️ чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (20855) Київська область (4626) Миколаїв (1904) Миколаївська область (2456) СБУ (13944) ухилянти (1422) Миколаївський район (214)
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На 7 фото праворуч з жовтим пакєтіком мабуть організатор всьої цієї схеми?
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09.06.2026 13:51 Відповісти
 
 