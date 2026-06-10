В Одесской области разыскиваемый правонарушитель убегал от проверки и наехал на пограничника. ВИДЕО+ФОТО

На трассе "Одесса - Рени" во время проверки документов у 31-летнего водителя сработала база данных о том, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

После сообщения о необходимости дополнительной проверки нарушитель проигнорировал законные требования пограничников об остановке, резко развернул автомобиль и совершил наезд на военнослужащего, сообщает Цензор.НЕТ.

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В результате инцидента пограничник получил телесные повреждения и был госпитализирован. Правонарушитель вскоре был задержан в селе Сарата Белгород-Днестровского района.

Также правоохранители установили, что задержанный является обвиняемым по делу о разбойном нападении и в тот день должен был явиться на судебное заседание.

По факту наезда возбуждено уголовное производство. Кроме того, на мужчину составили административный протокол.









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