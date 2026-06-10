В Одесской области разыскиваемый правонарушитель убегал от проверки и наехал на пограничника. ВИДЕО+ФОТО
На трассе "Одесса - Рени" во время проверки документов у 31-летнего водителя сработала база данных о том, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.
После сообщения о необходимости дополнительной проверки нарушитель проигнорировал законные требования пограничников об остановке, резко развернул автомобиль и совершил наезд на военнослужащего, сообщает Цензор.НЕТ.
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В результате инцидента пограничник получил телесные повреждения и был госпитализирован. Правонарушитель вскоре был задержан в селе Сарата Белгород-Днестровского района.
Также правоохранители установили, что задержанный является обвиняемым по делу о разбойном нападении и в тот день должен был явиться на судебное заседание.
По факту наезда возбуждено уголовное производство. Кроме того, на мужчину составили административный протокол.
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А ще дізнаються тцкашники іііііі як ви бачили (знаю, що бачили ці відео) можуть з вами "поговорити" так як вони ******* "оповіщувати"
Привладні усі продалися їм, за хліб насущний???
Умеров з РНБОУ і ота Ставка із зеленським, уже 7 років, про це і не ЗНАЮТЬ?!?!?
Чому не внести зміни до Кодексів, і не конфісковувать автомобілі, в подібних випадках? У країнах Балтії, навіть за пияцтво за кермом, автомобілі конфіскують...