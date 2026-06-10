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В Одесской области разыскиваемый правонарушитель убегал от проверки и наехал на пограничника. ВИДЕО+ФОТО

На трассе "Одесса - Рени" во время проверки документов у 31-летнего водителя сработала база данных о том, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

После сообщения о необходимости дополнительной проверки нарушитель проигнорировал законные требования пограничников об остановке, резко развернул автомобиль и совершил наезд на военнослужащего, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В результате инцидента пограничник получил телесные повреждения и был госпитализирован. Правонарушитель вскоре был задержан в селе Сарата Белгород-Днестровского района.

Также правоохранители установили, что задержанный является обвиняемым по делу о разбойном нападении и в тот день должен был явиться на судебное заседание.

По факту наезда возбуждено уголовное производство. Кроме того, на мужчину составили административный протокол.

Разыскиваемый правонарушитель пытался скрыться и наехал на пограничника
Разыскиваемый правонарушитель пытался скрыться и наехал на пограничника

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекрыли трансфер к границе за $13 тысяч: в Одесской области задержали трех участников схемы. ФОТОрепортаж

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Госпогранслужба (7162) нарушения (902) Одесская область (4369) наезд (34)
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Топ комментарии
+7
Я не захищаю ухилянта, але все має бути у межах правової системи та здорового глузду. Коли відлов ухилянтів називають "оповіщенням", то це, ІМХО, вже за межами того й іншого.
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10.06.2026 13:47 Ответить
+6
А вот и первый .Ну так они и есть на фронте и кордон с приднестровьем охраняют,а может и реально в боевых действиях учавствовали на востоке ведь пограничники первые всегда на себя удар принимают и принимали в 2022 в отличии от этого бандоса
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10.06.2026 13:47 Ответить
+5
Ого бадюк-разбойник да еще и ухылянт.А ну ка защитники ухылесов давай строчить комменты в его поддержку😁
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10.06.2026 13:42 Ответить
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Ого бадюк-разбойник да еще и ухылянт.А ну ка защитники ухылесов давай строчить комменты в его поддержку😁
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10.06.2026 13:42 Ответить
Я не захищаю ухилянта, але все має бути у межах правової системи та здорового глузду. Коли відлов ухилянтів називають "оповіщенням", то це, ІМХО, вже за межами того й іншого.
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10.06.2026 13:47 Ответить
А кто его отлавливал .На границе прыкордонныки остановили и при проверке сработала элктронная система розшуку "Ухылес" и бандос заочковал , деру попытался дать плюс еще и судимый за разбой был .Держу пари решил за границу свинтить чтобы на суд не ехать и не сесть за разбой но не тут то было😆
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10.06.2026 13:53 Ответить
Та не ловити треба а відстрілювати як скажених псів ухилянт зрадник кара смерть а рідню з 3 денним пайком на болота пішки
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10.06.2026 14:05 Ответить
А коли здоровий мордоворот ховається під спідницями навіть від того,щоб добровільно оновити свої облікові данні (як того вимагає законодавство) ,то це, по-вашому, здоровий глузд,чи щось інше?
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10.06.2026 14:26 Ответить
ви так про правоохронні органи і тцк - не боїтеся, що за вами прийдуть?
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10.06.2026 14:27 Ответить
Я в ЗСУ,то чого до мене "приходити"? І як би я негативно не відносився до деяких правоохоронців,я не чув такого,щоб вони не оновлювали свої облікові данні..Це у вас якісь запаморочення від довгого сидіння у клуні..
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10.06.2026 14:34 Ответить
А зачем полицаю обновлять свои данные? А где в ЗСУ можно узнать, обновлял полициант свои данные или нет?
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10.06.2026 14:43 Ответить
Я в ЗСУ,то чого до мене "приходити"? - який ви наївний - в кожній бригаді є свій штатний сбу-шник, про якого знають одиниці, так що ваші вислови можуть бути інтерпретовані як вони "захочуть", потім сажають "на гачок" і повний контроль
А ще дізнаються тцкашники іііііі як ви бачили (знаю, що бачили ці відео) можуть з вами "поговорити" так як вони ******* "оповіщувати"
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10.06.2026 15:12 Ответить
Бандюки на Півдні України, як президенти катаються!!
Привладні усі продалися їм, за хліб насущний???
Умеров з РНБОУ і ота Ставка із зеленським, уже 7 років, про це і не ЗНАЮТЬ?!?!?
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10.06.2026 14:16 Ответить
А вот и первый .Ну так они и есть на фронте и кордон с приднестровьем охраняют,а может и реально в боевых действиях учавствовали на востоке ведь пограничники первые всегда на себя удар принимают и принимали в 2022 в отличии от этого бандоса
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10.06.2026 13:47 Ответить
Кацапсятина давали смердючу помийку здохни курва
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10.06.2026 14:06 Ответить
"Громадянин, стояти! Ми маємо Вас оповістити!
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10.06.2026 13:45 Ответить
А інакше я застрибну на капот твого BMW і не злазитиму, допоки не впаду!
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10.06.2026 14:15 Ответить
Разбойное нападение это тебе не мелочь по карманам ...ой пардон не алименты неуплачивать
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10.06.2026 13:59 Ответить
Кордон с приднестровьем ты что ли охранять будешь ухылес .Да и одещина это зона интересов раши и потенциальных боевых действий в перспективе
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10.06.2026 14:01 Ответить
Я вибачаюся - у КУпАП, та КК України, в деяких статтях, існує , в якості "додаткової міри покарання", конфіскація "знаряддя прапвопорушення". Наприклад, при браконьєрстві конфіскують засоби лову, включаючи і плавзасоби. А коли для доставки плавзасобу, до місця вчинення правопорушення використовувалися автомобіль з причіпом - то і їх.
Чому не внести зміни до Кодексів, і не конфісковувать автомобілі, в подібних випадках? У країнах Балтії, навіть за пияцтво за кермом, автомобілі конфіскують...
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10.06.2026 13:50 Ответить
Міндічів дерьмаків бакланових ніхто не виловлює , лише Українців
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10.06.2026 13:55 Ответить
Той нiби сам пiд колеса кинулся,так кордон захищае за зарплату, не повiрите))
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10.06.2026 13:58 Ответить
В його очах вже було помутніння долярами - за "ухілеса" - тому і не бачив нічого
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10.06.2026 14:25 Ответить
Бандюк-ухилянт тільки додав собі ще одну статтю.Щоб тут не квакали ухилянти і їх адвокати.
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10.06.2026 14:24 Ответить
Чел подсудимый по разбою с пеной пресечения, не связоной с содержанием под стражей - просто круть! Только не надо на ментов гнать - ментовского следака вместе с его жетоном сожрали бы, если бы он подозреваемого по разбою на санкцию для ареста не сводил
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10.06.2026 14:32 Ответить
тачка в злочинця чи буде конфіскована?
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10.06.2026 15:09 Ответить
 
 