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На Одещині розшукуваний правопорушник втікав від перевірки та наїхав на прикордонника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На трасі "Одеса – Рені" під час перевірки документів у 31-річного водія спрацювала база даних щодо його перебування в розшуку за порушення правил військового обліку.

Після повідомлення про необхідність додаткової перевірки порушник проігнорував законні вимоги прикордонників про зупинку, різко розвернув автомобіль та здійснив наїзд на військовослужбовця, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Унаслідок інциденту прикордонник отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Правопорушника невдовзі було затримано у селі Сарата Білгород-Дністровського району.

Також правоохоронці встановили, що затриманий є обвинуваченим у справі про розбійний напад і того дня мав з’явитися на судове засідання.

За фактом наїзду відкрито кримінальне провадження. Крім того, на чоловіка склали адмінпротокол.

Розшукуваний правопорушник втікав та наїхав на прикордонника
Розшукуваний правопорушник втікав та наїхав на прикордонника

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекрили трансфер до кордону за $13 тисяч: на Одещині затримали трьох учасників схеми. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6753) порушення (645) Одеська область (4112) наїзд (20)
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Топ коментарі
+6
А вот и первый .Ну так они и есть на фронте и кордон с приднестровьем охраняют,а может и реально в боевых действиях учавствовали на востоке ведь пограничники первые всегда на себя удар принимают и принимали в 2022 в отличии от этого бандоса
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10.06.2026 13:47 Відповісти
+6
Я не захищаю ухилянта, але все має бути у межах правової системи та здорового глузду. Коли відлов ухилянтів називають "оповіщенням", то це, ІМХО, вже за межами того й іншого.
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10.06.2026 13:47 Відповісти
+5
Ого бадюк-разбойник да еще и ухылянт.А ну ка защитники ухылесов давай строчить комменты в его поддержку😁
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10.06.2026 13:42 Відповісти
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Ого бадюк-разбойник да еще и ухылянт.А ну ка защитники ухылесов давай строчить комменты в его поддержку😁
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10.06.2026 13:42 Відповісти
Я не захищаю ухилянта, але все має бути у межах правової системи та здорового глузду. Коли відлов ухилянтів називають "оповіщенням", то це, ІМХО, вже за межами того й іншого.
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10.06.2026 13:47 Відповісти
А кто его отлавливал .На границе прыкордонныки остановили и при проверке сработала элктронная система розшуку "Ухылес" и бандос заочковал , деру попытался дать плюс еще и судимый за разбой был .Держу пари решил за границу свинтить чтобы на суд не ехать и не сесть за разбой но не тут то было😆
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10.06.2026 13:53 Відповісти
Та не ловити треба а відстрілювати як скажених псів ухилянт зрадник кара смерть а рідню з 3 денним пайком на болота пішки
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10.06.2026 14:05 Відповісти
А коли здоровий мордоворот ховається під спідницями навіть від того,щоб добровільно оновити свої облікові данні (як того вимагає законодавство) ,то це, по-вашому, здоровий глузд,чи щось інше?
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10.06.2026 14:26 Відповісти
ви так про правоохронні органи і тцк - не боїтеся, що за вами прийдуть?
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10.06.2026 14:27 Відповісти
Я в ЗСУ,то чого до мене "приходити"? І як би я негативно не відносився до деяких правоохоронців,я не чув такого,щоб вони не оновлювали свої облікові данні..Це у вас якісь запаморочення від довгого сидіння у клуні..
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10.06.2026 14:34 Відповісти
А зачем полицаю обновлять свои данные? А где в ЗСУ можно узнать, обновлял полициант свои данные или нет?
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10.06.2026 14:43 Відповісти
Бандюки на Півдні України, як президенти катаються!!
Привладні усі продалися їм, за хліб насущний???
Умеров з РНБОУ і ота Ставка із зеленським, уже 7 років, про це і не ЗНАЮТЬ?!?!?
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10.06.2026 14:16 Відповісти
А вот и первый .Ну так они и есть на фронте и кордон с приднестровьем охраняют,а может и реально в боевых действиях учавствовали на востоке ведь пограничники первые всегда на себя удар принимают и принимали в 2022 в отличии от этого бандоса
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10.06.2026 13:47 Відповісти
Кацапсятина давали смердючу помийку здохни курва
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10.06.2026 14:06 Відповісти
"Громадянин, стояти! Ми маємо Вас оповістити!
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10.06.2026 13:45 Відповісти
А інакше я застрибну на капот твого BMW і не злазитиму, допоки не впаду!
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10.06.2026 14:15 Відповісти
Разбойное нападение это тебе не мелочь по карманам ...ой пардон не алименты неуплачивать
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10.06.2026 13:59 Відповісти
Кордон с приднестровьем ты что ли охранять будешь ухылес .Да и одещина это зона интересов раши и потенциальных боевых действий в перспективе
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10.06.2026 14:01 Відповісти
Я вибачаюся - у КУпАП, та КК України, в деяких статтях, існує , в якості "додаткової міри покарання", конфіскація "знаряддя прапвопорушення". Наприклад, при браконьєрстві конфіскують засоби лову, включаючи і плавзасоби. А коли для доставки плавзасобу, до місця вчинення правопорушення використовувалися автомобіль з причіпом - то і їх.
Чому не внести зміни до Кодексів, і не конфісковувать автомобілі, в подібних випадках? У країнах Балтії, навіть за пияцтво за кермом, автомобілі конфіскують...
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10.06.2026 13:50 Відповісти
Міндічів дерьмаків бакланових ніхто не виловлює , лише Українців
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10.06.2026 13:55 Відповісти
Той нiби сам пiд колеса кинулся,так кордон захищае за зарплату, не повiрите))
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10.06.2026 13:58 Відповісти
В його очах вже було помутніння долярами - за "ухілеса" - тому і не бачив нічого
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10.06.2026 14:25 Відповісти
Бандюк-ухилянт тільки додав собі ще одну статтю.Щоб тут не квакали ухилянти і їх адвокати.
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10.06.2026 14:24 Відповісти
Чел подсудимый по разбою с пеной пресечения, не связоной с содержанием под стражей - просто круть! Только не надо на ментов гнать - ментовского следака вместе с его жетоном сожрали бы, если бы он подозреваемого по разбою на санкцию для ареста не сводил
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10.06.2026 14:32 Відповісти
тачка в злочинця чи буде конфіскована?
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10.06.2026 15:09 Відповісти
 
 