На Одещині розшукуваний правопорушник втікав від перевірки та наїхав на прикордонника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На трасі "Одеса – Рені" під час перевірки документів у 31-річного водія спрацювала база даних щодо його перебування в розшуку за порушення правил військового обліку.

Після повідомлення про необхідність додаткової перевірки порушник проігнорував законні вимоги прикордонників про зупинку, різко розвернув автомобіль та здійснив наїзд на військовослужбовця, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Унаслідок інциденту прикордонник отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Правопорушника невдовзі було затримано у селі Сарата Білгород-Дністровського району.

Також правоохоронці встановили, що затриманий є обвинуваченим у справі про розбійний напад і того дня мав з’явитися на судове засідання.

За фактом наїзду відкрито кримінальне провадження. Крім того, на чоловіка склали адмінпротокол.









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