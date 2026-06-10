На Одещині розшукуваний правопорушник втікав від перевірки та наїхав на прикордонника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На трасі "Одеса – Рені" під час перевірки документів у 31-річного водія спрацювала база даних щодо його перебування в розшуку за порушення правил військового обліку.
Після повідомлення про необхідність додаткової перевірки порушник проігнорував законні вимоги прикордонників про зупинку, різко розвернув автомобіль та здійснив наїзд на військовослужбовця, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Унаслідок інциденту прикордонник отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Правопорушника невдовзі було затримано у селі Сарата Білгород-Дністровського району.
Також правоохоронці встановили, що затриманий є обвинуваченим у справі про розбійний напад і того дня мав з’явитися на судове засідання.
За фактом наїзду відкрито кримінальне провадження. Крім того, на чоловіка склали адмінпротокол.
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