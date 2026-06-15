Внедрение ИИ и минные ловушки: в ВСУ рассказали о модернизации БПЛА РФ и показали трофейные образцы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Россия продемонстрировала четкую тенденцию к использованию средств воздушного нападения в целях ведения длительной войны на истощение. Основная ставка делается на массированное применение относительно недорогих беспилотников, ракетный террор против гражданского населения и развитие БПЛА в качестве воздушных платформ-носителей для других видов вооружения.
Об этом на брифинге в Укринформе сообщили главный научный сотрудник управления Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, полковник Александр Заруба, и офицер отдела взаимодействия со СМИ Управления по связям с общественностью ГУК ВСУ, майор Андрей Ковалев, сообщает Цензор.НЕТ.
Глубокая модернизация "Шахедов" и иностранные компоненты
Во время мероприятия спикеры также представили специальную экспозицию трофейных образцов российского вооружения, которые были сбиты украинскими защитниками неба. Присутствующим продемонстрировали сами беспилотники, их электронные модули, элементы навигационных систем, а также боевые части БПЛА различных типов.
Как отметили военные эксперты, базовый БПЛА "Shahed-136" претерпел существенные конструктивные изменения. Оккупанты не только удешевили конструкцию для массового производства и повысили ее устойчивость к украинским системам РЭБ, но и внедрили искусственный интеллект.
В то же время анализ трофеев подтверждает, что работа систем ИИ напрямую зависит от микроэлектроники иностранного производства — 100% средств воздушного нападения РФ до сих пор производятся с использованием иностранных комплектующих.
Кроме того, на вооружении РФ появились реактивные "Shahed-238", а также более новые модификации "Герань-4" и "Герань-5". Благодаря реактивному двигателю они обладают значительно более высокой скоростью и улучшенной аэродинамикой, что сокращает время реагирования украинской ПВО. Для перегрузки нашей системы противовоздушной обороны враг начал массово запускать дешевые ложные цели — многоцелевые БПЛА "Гербера" и "Пародия", которые отвлекают внимание зенитчиков.
Эволюция ракет и управляемых авиабомб
Технологические изменения затронули и другие компоненты вооружения врага:
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"Искандер-М" модернизируют для более эффективного преодоления современных систем ПВО, увеличения дальности и масштабирования производства в условиях международных санкций.
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Крылатые ракеты Х-101 получили двойную боевую часть и более высокую точность поражения.
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Авиационные бомбы (КАБы) трансформируются благодаря модулям УМПК. Сейчас враг разрабатывает промежуточные боеприпасы, которые представляют собой опасный гибрид между управляемой авиабомбой и дальнобойным БПЛА.
В ВСУ отмечают, что из-за увеличения дальности, точности и возможности онлайн-управления этими средствами операторами РФ, уровень угрозы для гражданского населения Украины остается критически высоким.
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