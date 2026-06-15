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Новости Фото Модернизация шахедов РФ модернизирует БПЛА
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Внедрение ИИ и минные ловушки: в ВСУ рассказали о модернизации БПЛА РФ и показали трофейные образцы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россия продемонстрировала четкую тенденцию к использованию средств воздушного нападения в целях ведения длительной войны на истощение. Основная ставка делается на массированное применение относительно недорогих беспилотников, ракетный террор против гражданского населения и развитие БПЛА в качестве воздушных платформ-носителей для других видов вооружения.

Об этом на брифинге в Укринформе сообщили главный научный сотрудник управления Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, полковник Александр Заруба, и офицер отдела взаимодействия со СМИ Управления по связям с общественностью ГУК ВСУ, майор Андрей Ковалев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глубокая модернизация "Шахедов" и иностранные компоненты

Во время мероприятия спикеры также представили специальную экспозицию трофейных образцов российского вооружения, которые были сбиты украинскими защитниками неба. Присутствующим продемонстрировали сами беспилотники, их электронные модули, элементы навигационных систем, а также боевые части БПЛА различных типов.

БПЛА
БПЛА
БПЛА
БПЛА
БПЛА
БПЛА

Как отметили военные эксперты, базовый БПЛА "Shahed-136" претерпел существенные конструктивные изменения. Оккупанты не только удешевили конструкцию для массового производства и повысили ее устойчивость к украинским системам РЭБ, но и внедрили искусственный интеллект.

В то же время анализ трофеев подтверждает, что работа систем ИИ напрямую зависит от микроэлектроники иностранного производства — 100% средств воздушного нападения РФ до сих пор производятся с использованием иностранных комплектующих.

Кроме того, на вооружении РФ появились реактивные "Shahed-238", а также более новые модификации "Герань-4" и "Герань-5". Благодаря реактивному двигателю они обладают значительно более высокой скоростью и улучшенной аэродинамикой, что сокращает время реагирования украинской ПВО. Для перегрузки нашей системы противовоздушной обороны враг начал массово запускать дешевые ложные цели — многоцелевые БПЛА "Гербера" и "Пародия", которые отвлекают внимание зенитчиков.

Эволюция ракет и управляемых авиабомб

Технологические изменения затронули и другие компоненты вооружения врага:

  • "Искандер-М" модернизируют для более эффективного преодоления современных систем ПВО, увеличения дальности и масштабирования производства в условиях международных санкций.

  • Крылатые ракеты Х-101 получили двойную боевую часть и более высокую точность поражения.

  • Авиационные бомбы (КАБы) трансформируются благодаря модулям УМПК. Сейчас враг разрабатывает промежуточные боеприпасы, которые представляют собой опасный гибрид между управляемой авиабомбой и дальнобойным БПЛА.

В ВСУ отмечают, что из-за увеличения дальности, точности и возможности онлайн-управления этими средствами операторами РФ, уровень угрозы для гражданского населения Украины остается критически высоким.

БПЛА

Читайте на "Цензор.НЕТ": Май стал самым смертоносным месяцем для гражданских лиц в Украине с начала 2022 года, — ООН

Автор: 

россия (97904) атака (1582) искусственный интеллект (77) дроны (7376) Шахед (2259) война в Украине (8459)
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по барабану ,шапедів збито 99%
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15.06.2026 09:54 Ответить
вся модернізація коту під хвіст
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15.06.2026 09:56 Ответить
Що всьому цьому вбивчому мотлоху протипоставить пан Зеленський ? Фламіндічі 3 штуки,чому мацква не під бомбардуванням ?!
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15.06.2026 09:57 Ответить
у москві нема НПЗ і військових баз
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15.06.2026 09:58 Ответить
є мацковский НПЗ війскові частини війскові заводи та багато чого ще...
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15.06.2026 10:11 Ответить
Поки московські людоїди і їхні союзники-дикуни розвиваються, Захід мріє про мір, стабільність і працвітання. Потім всі ці варвари зі сходу прийдуть і знищать всіх і вся в Європі
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15.06.2026 10:07 Ответить
Гопниа варвар розаміють тідьки силу асякі умовляння домовляння поступаи вони розуміють як слабаість і нахабніють бити трпба всим і всім по парпоастану лоб територія була яа даповідник а населення на півночі на березі океану ютилося
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15.06.2026 10:18 Ответить
 
 