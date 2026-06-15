Впровадження ШІ та мінні пастки: у ЗСУ розповіли про модернізацію БпЛА РФ і показали трофейні зразки. ФОТОрепортаж

Росія сформувала чітку тенденцію використання засобів повітряного нападу для довготривалої війни на виснаження. Головна ставка робиться на масоване застосування відносно дешевих безпілотників, ракетний терор проти цивільних та еволюцію БпЛА як повітряних платформ-носіїв для інших видів озброєння.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомили головний науковий співробітник управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, полковник Олександр Заруба та офіцер відділу взаємодії з медіа Управління зв'язків з громадськістю ГУК ЗСУ, майор Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ.

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Глибока модернізація "Шахедів" та іноземні компоненти

Під час заходу спікери також презентували спеціальну експозицію трофейних зразків російського озброєння, які були збиті українськими захисниками неба. Присутнім продемонстрували самі безпілотники, їхні електронні модулі, елементи систем навігації, а також бойові частини БпЛА різних типів.













Як зазначили військові експерти, базовий БпЛА "Shahed-136" зазнав суттєвих конструктивних змін. Окупанти не лише здешевили конструкцію для масового виробництва та підвищили її стійкість до українських систем РЕБ, а й впровадили штучний інтелект.

Водночас аналіз трофеїв підтверджує, що робота систем ШІ безпосередньо залежить від мікроелектроніки іноземного виробництва — 100% засобів повітряного нападу РФ досі виробляються з використанням іноземних комплектуючих.

Окрім цього, на озброєнні РФ з'явилися реактивні "Shahed-238", а також новіші модифікації "Герань-4" та "Герань-5". Завдяки реактивному двигуну вони мають значно вищу швидкість та покращену аеродинаміку, що скорочує час на реагування української ППО. Для перевантаження нашої системи протиповітряної оборони ворог почав масово запускати дешеві хибні цілі — багатоцільові БпЛА "Гербера" та "Пародія", які відволікають увагу зенітників.

Еволюція ракет та керованих авіабомб

Технологічні зміни зачепили й інші компоненти озброєння ворога:

"Іскандер-М" модернізують для кращого подолання сучасних систем ППО, збільшення дальності та масштабування виробництва в умовах міжнародних санкцій.

Крилаті ракети Х-101 отримали подвійну бойову частину та вищу точність ураження.

Авіаційні бомби (КАБи) трансформуються завдяки модулям УМПК. Наразі ворог розробляє проміжні боєприпаси, які є небезпечним гібридом між керованою авіабомбою та далекобійним БпЛА.

У ЗСУ наголошують, що через зростання дальності, точності та можливості онлайн-керування цими засобами операторами РФ, рівень загрози для цивільного населення України залишається критично високим.

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