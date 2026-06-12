Первое модульное укрытие на случай воздушной угрозы установили в столице Эстонии. ФОТОРЕПОРТАЖ
В центре столицы Эстонии установили первое модульное укрытие на случай воздушной угрозы.
Об этом пишет ERR, передает Цензор.НЕТ.
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Оно стало первым подобным объектом в Эстонии и должно повысить готовность жителей города к кризисным ситуациям.
Убежище из железобетонных конструкций разработано на основе стандартизированного украинского дизайна и предназначено для кратковременной защиты людей от взрывов, ударной волны и обломков. Модульная конструкция позволяет быстро монтировать и переносить убежище.
По словам вице-мэра Таллинна Тийта Терика, город разрабатывает также программу кризисных детских садов, для которых хотят заказать модульные укрытия через тендерную процедуру.
Укрытие на Юхкентали, 10 является пилотным проектом, по результатам которого столичная мэрия примет решение о дальнейших шагах и более широком внедрении этого решения.
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я, це хотів написати!
А в нас дехто до шашликів готувався...