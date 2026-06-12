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Первое модульное укрытие на случай воздушной угрозы установили в столице Эстонии. ФОТОРЕПОРТАЖ

В центре столицы Эстонии установили первое модульное укрытие на случай воздушной угрозы.

Об этом пишет ERR, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Оно стало первым подобным объектом в Эстонии и должно повысить готовность жителей города к кризисным ситуациям.

Убежище из железобетонных конструкций разработано на основе стандартизированного украинского дизайна и предназначено для кратковременной защиты людей от взрывов, ударной волны и обломков. Модульная конструкция позволяет быстро монтировать и переносить убежище.

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По словам вице-мэра Таллинна Тийта Терика, город разрабатывает также программу кризисных детских садов, для которых хотят заказать модульные укрытия через тендерную процедуру.

Укрытие на Юхкентали, 10 является пилотным проектом, по результатам которого столичная мэрия примет решение о дальнейших шагах и более широком внедрении этого решения.

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Первое укрытие установили в Эстонии: что известно?
Первое укрытие установили в Эстонии: что известно?
Первое укрытие установили в Эстонии: что известно?
Первое укрытие установили в Эстонии: что известно?

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Эстония (1666) укрытие (181)
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Топ комментарии
+4
Російськоговорящіє естонці будуть його використовувать як туалєт тіпа сортір
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12.06.2026 10:05 Ответить
+2
В більшості наших міст такого ще й досі нема, на об'єктах критичної інфраструктури схожа ситуація.
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12.06.2026 10:05 Ответить
+1
за тобою не встигаєш!
я, це хотів написати!
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12.06.2026 10:08 Ответить
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Російськоговорящіє естонці будуть його використовувать як туалєт тіпа сортір
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12.06.2026 10:05 Ответить
за тобою не встигаєш!
я, це хотів написати!
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12.06.2026 10:08 Ответить
один раз ходил в "укриття " за 4 года....так вот лучше сдохнуть реально от прилета....картина маслом "один бомж спит,второй об стену жопу вытирает,и линия коричневая реальная на стене,**** я нах такие укриття"
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12.06.2026 10:33 Ответить
ТЦК брєзгуют бомжів бусифікувати. Поки що. Якщо людина обісцяна і обосрана і від неї тхне говніщем на 20 метрів, то вони ніколи не замарають священний салон рено дастера, бо потім його *** відмиєш. Так само і поліцаї. Сам бачив мужик був обісраний, обоссаний і в хламі п"яний сидів на східцях супермаркета. Приїхали ті два тєла на патрульній машині, ну бо ж виклик був, подивилися на нього, спитали як справи і звалили звідти нах від гріха подалі, він, до речі, ще їх ***** там обложив
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12.06.2026 10:41 Ответить
В більшості наших міст такого ще й досі нема, на об'єктах критичної інфраструктури схожа ситуація.
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12.06.2026 10:05 Ответить
А навіщо вони нам? У нас Шахеди і ракети не літають.
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12.06.2026 10:08 Ответить
Молодці!
А в нас дехто до шашликів готувався...
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12.06.2026 10:10 Ответить
Тільки напишіть на вході: "Москалям з "русскоговорящей челюстью" вхід заборонено"
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12.06.2026 10:19 Ответить
Там помістяться тільки три алкаша. Ідіотизм.
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12.06.2026 10:27 Ответить
ну такое,тем кто хвалит какие молодцы нахер те укриття надо будут если эта натовская сцыкотня на танке драпать в испанию будет от пяного кацапа на ишаке или мотыке.
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12.06.2026 10:29 Ответить
Тотожні малогабаритні залізобетонні укриття німці ставили на вулицях великих міст у 44 році. Нічого нового, але користь є для цивілів
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12.06.2026 10:33 Ответить
Ніяк естонці не хочуть брати приклад з Голобородько. Ні, щоб стелити асфальт, щоб збагатитися, а вони будують укриття для захисту своїх громадян.
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12.06.2026 10:50 Ответить
 
 