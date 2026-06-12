Перше модульне укриття на випадок повітряної загрози встановили у столиці Естонії. ФОТОрепортаж

У центрі столиці Естонії встановили перше модульне укриття на випадок повітряної загрози.

Про це пише ERR, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Воно стало першим подібним об'єктом в Естонії та має покращити готовність мешканців міста до кризових ситуацій.

Укриття із залізобетонних конструкцій розроблено на основі стандартизованого українського дизайну та призначене для короткочасного захисту людей від вибухів, ударної хвилі та уламків. Модульна конструкція дозволяє швидко монтувати та переносити укриття.

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За словами віцемера Таллінна Тійта Теріка, місто розробляє також програму кризових дитячих садків, для яких хочуть замовити модульні укриття через процедуру тендеру.

Укриття на Юхкенталі, 10 є пілотним проєктом, за результатами якого столична мерія ухвалить рішення про подальші кроки та ширше впровадження цього рішення.

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