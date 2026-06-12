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Перше модульне укриття на випадок повітряної загрози встановили у столиці Естонії. ФОТОрепортаж

У центрі столиці Естонії встановили перше модульне укриття на випадок повітряної загрози.

Про це пише ERR, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Воно стало першим подібним об'єктом в Естонії та має покращити готовність мешканців міста до кризових ситуацій.

Укриття із залізобетонних конструкцій розроблено на основі стандартизованого українського дизайну та призначене для короткочасного захисту людей від вибухів, ударної хвилі та уламків. Модульна конструкція дозволяє швидко монтувати та переносити укриття.

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За словами віцемера Таллінна Тійта Теріка, місто розробляє також програму кризових дитячих садків, для яких хочуть замовити модульні укриття через процедуру тендеру.

Укриття на Юхкенталі, 10 є пілотним проєктом, за результатами якого столична мерія ухвалить рішення про подальші кроки та ширше впровадження цього рішення.

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Перше укриття встановили в Естонії: що відомо?
Перше укриття встановили в Естонії: що відомо?
Перше укриття встановили в Естонії: що відомо?
Перше укриття встановили в Естонії: що відомо?

Автор: 

Естонія (1856) укриття (368)
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Топ коментарі
+5
Російськоговорящіє естонці будуть його використовувать як туалєт тіпа сортір
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12.06.2026 10:05 Відповісти
+3
В більшості наших міст такого ще й досі нема, на об'єктах критичної інфраструктури схожа ситуація.
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12.06.2026 10:05 Відповісти
+1
за тобою не встигаєш!
я, це хотів написати!
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12.06.2026 10:08 Відповісти
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Російськоговорящіє естонці будуть його використовувать як туалєт тіпа сортір
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12.06.2026 10:05 Відповісти
за тобою не встигаєш!
я, це хотів написати!
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12.06.2026 10:08 Відповісти
один раз ходил в "укриття " за 4 года....так вот лучше сдохнуть реально от прилета....картина маслом "один бомж спит,второй об стену жопу вытирает,и линия коричневая реальная на стене,**** я нах такие укриття"
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12.06.2026 10:33 Відповісти
ТЦК брєзгуют бомжів бусифікувати. Поки що. Якщо людина обісцяна і обосрана і від неї тхне говніщем на 20 метрів, то вони ніколи не замарають священний салон рено дастера, бо потім його *** відмиєш. Так само і поліцаї. Сам бачив мужик був обісраний, обоссаний і в хламі п"яний сидів на східцях супермаркета. Приїхали ті два тєла на патрульній машині, ну бо ж виклик був, подивилися на нього, спитали як справи і звалили звідти нах від гріха подалі, він, до речі, ще їх ***** там обложив
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12.06.2026 10:41 Відповісти
Цей лайфхак "насрати в штани та хильнути склянку вонючого самогону" можна використовувати ухилянтам. А вони, придурки, форсують Тису та штурмують Карпати.
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12.06.2026 11:10 Відповісти
В більшості наших міст такого ще й досі нема, на об'єктах критичної інфраструктури схожа ситуація.
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12.06.2026 10:05 Відповісти
А навіщо вони нам? У нас Шахеди і ракети не літають.
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12.06.2026 10:08 Відповісти
Молодці!
А в нас дехто до шашликів готувався...
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12.06.2026 10:10 Відповісти
Тільки напишіть на вході: "Москалям з "русскоговорящей челюстью" вхід заборонено"
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12.06.2026 10:19 Відповісти
Там помістяться тільки три алкаша. Ідіотизм.
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12.06.2026 10:27 Відповісти
ну такое,тем кто хвалит какие молодцы нахер те укриття надо будут если эта натовская сцыкотня на танке драпать в испанию будет от пяного кацапа на ишаке или мотыке.
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12.06.2026 10:29 Відповісти
Тотожні малогабаритні залізобетонні укриття німці ставили на вулицях великих міст у 44 році. Нічого нового, але користь є для цивілів
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12.06.2026 10:33 Відповісти
Ніяк естонці не хочуть брати приклад з Голобородько. Ні, щоб стелити асфальт, щоб збагатитися, а вони будують укриття для захисту своїх громадян.
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12.06.2026 10:50 Відповісти
Барабани не забули для психологічного розвантаження?
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12.06.2026 11:12 Відповісти
 
 