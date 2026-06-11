Міністр оборони Великої Британії Гілі подав у відставку: "У мене не залишилося іншого вибору"

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку, звинувативши уряд Кіра Стармера у нездатності забезпечити фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці.

Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми прийшли до влади, усвідомлюючи, що Британія вступила в нову епоху загроз, яка потребує нової епохи оборони. Стратегічний оборонний огляд, який ми спільно замовили, визначив десятирічне бачення трансформації наших Збройних сил, зміцнення альянсів, інвестування в технології, що змінюють характер війни, та підтримки британської промисловості, щоб зробити оборону двигуном економічного зростання.

Ця нова ера оборони потребувала додаткових інвестицій через План оборонних інвестицій. Відмінна та масштабна міжурядова робота, завершена в січні під вашим керівництвом, за моєї участі та за участі міністра фінансів, підтвердила масштаб викликів і зростання ризиків для оборони.

Відтоді ви не змогли, а Міністерство фінансів не захотіло, забезпечити ресурси, яких потребує країна для захисту в цей період зростаючих загроз", - звертається Гілі до прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Водночас міністр зазначив, що фінансове рішення щодо Плану оборонних інвестицій "суттєво не відповідає тому, що необхідно обороні та країні в цей небезпечний час".

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"Минулого тижня ви самі окреслили загрози: "За нашою оцінкою розвідки та оцінкою інших країн НАТО, Росія може здійснити напад на НАТО вже до 2030 року".

Ви знаєте, чого потребує оборона. Ви переконливо виклали це у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому. Без Плану оборонних інвестицій, який відповідає нинішньому моменту ризику, я змушений ухвалювати рішення, що знизять готовність наших Збройних сил, підвищать ризики для особового складу під час операцій і можуть зробити країну менш безпечною.

Після того як я пояснив вам, що не зможу погодитися на фінансове рішення щодо Плану оборонних інвестицій, яке не забезпечує Збройні сили необхідними ресурсами, у мене не залишилося іншого вибору, окрім як подати у відставку з посади міністра оборони", - додав Гілі.

За даними Reuters, між міністерствами оборони та фінансів уже кілька місяців тривають дискусії щодо збільшення військових витрат.

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