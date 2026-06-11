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Новини Безпека Європи
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Міністр оборони Великої Британії Гілі подав у відставку: "У мене не залишилося іншого вибору"

Глава Міноборони Великої Британії Гілі подав у відставку

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку, звинувативши уряд Кіра Стармера у нездатності забезпечити фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці.

Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми прийшли до влади, усвідомлюючи, що Британія вступила в нову епоху загроз, яка потребує нової епохи оборони. Стратегічний оборонний огляд, який ми спільно замовили, визначив десятирічне бачення трансформації наших Збройних сил, зміцнення альянсів, інвестування в технології, що змінюють характер війни, та підтримки британської промисловості, щоб зробити оборону двигуном економічного зростання.

Ця нова ера оборони потребувала додаткових інвестицій через План оборонних інвестицій. Відмінна та масштабна міжурядова робота, завершена в січні під вашим керівництвом, за моєї участі та за участі міністра фінансів, підтвердила масштаб викликів і зростання ризиків для оборони.

Відтоді ви не змогли, а Міністерство фінансів не захотіло, забезпечити ресурси, яких потребує країна для захисту в цей період зростаючих загроз", - звертається Гілі до прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Водночас міністр зазначив, що фінансове рішення щодо Плану оборонних інвестицій "суттєво не відповідає тому, що необхідно обороні та країні в цей небезпечний час".

Також читайте: Велика Британія прискорить поставки систем ППО Україні після масованого удару РФ, - Гілі

"Минулого тижня ви самі окреслили загрози: "За нашою оцінкою розвідки та оцінкою інших країн НАТО, Росія може здійснити напад на НАТО вже до 2030 року".

Ви знаєте, чого потребує оборона. Ви переконливо виклали це у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому. Без Плану оборонних інвестицій, який відповідає нинішньому моменту ризику, я змушений ухвалювати рішення, що знизять готовність наших Збройних сил, підвищать ризики для особового складу під час операцій і можуть зробити країну менш безпечною.

Після того як я пояснив вам, що не зможу погодитися на фінансове рішення щодо Плану оборонних інвестицій, яке не забезпечує Збройні сили необхідними ресурсами, у мене не залишилося іншого вибору, окрім як подати у відставку з посади міністра оборони", - додав Гілі.

За даними Reuters, між міністерствами оборони та фінансів уже кілька місяців тривають дискусії щодо збільшення військових витрат.

Читайте: Росія заглушила GPS літака з міністром оборони Британії, - BBC

Глава Міноборони Великої Британії Гілі подав у відставку
Глава Міноборони Великої Британії Гілі подав у відставку

Автор: 

Велика Британія (5975) Стармер Кір (373) Гілі Джон (109)
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Топ коментарі
+15
Таран, резніков, умеров, глибоко зхвильовані …
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11.06.2026 14:33 Відповісти
+11
Ну, для перелічених людей, рішення, яке прийняв глава МО Британії - неможливе в принципі
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11.06.2026 14:37 Відповісти
+11
Потрібно запросити його в наш уряд. Буде хоч один нормальний професійний міністр в уряді.
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11.06.2026 14:43 Відповісти
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от біда ..не встиг яйця по 17грн за кіло продати
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11.06.2026 14:30 Відповісти
Потрібно запросити його в наш уряд. Буде хоч один нормальний професійний міністр в уряді.
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11.06.2026 14:43 Відповісти
Ну до цього брити ще не доросли.
Це наше ноу хау. 🙂
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11.06.2026 14:44 Відповісти
Таран, резніков, умеров, глибоко зхвильовані …
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11.06.2026 14:33 Відповісти
Ну, для перелічених людей, рішення, яке прийняв глава МО Британії - неможливе в принципі
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11.06.2026 14:37 Відповісти
Але вони будуть довго сміятися з Гілі і його рішення ....
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11.06.2026 14:40 Відповісти
тому що в Україні, на відміну від цивілізованиї країн типу Британії чи Японії - відсутнє поняття репутації, відповідальності і честі.
Головне гасло - не нає*беш не проживеш. І це не лише про владу, а й про чималу кількість її виборців.
Бо тут у ЮК коли читаєш пости деяких анонімних українчиків, *****, як наїбати юніверсал кредіт, як не платити податки, як домовитися із лікарем чи здати в аренду нелегально житло - і чому тут так "важко " жити і важко мутити. І думаєш - бляха, ну таких персонажів цілком влаштовує відповідна аморальна влада - де можна підмазати, домовитися, порішати.
Ці тіпи обирали таких як яник чи потім зелену команду.
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11.06.2026 15:51 Відповісти
Ну хоть у этих все стабильно) Ждём нового премьера.
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11.06.2026 14:33 Відповісти
Та да, за час війни в Україні в уряді Британії хто тільки не змінився.
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11.06.2026 14:44 Відповісти
Щоб створити з нуля неіснуючу армію пари мільярдів все одно не вистачить.
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11.06.2026 14:46 Відповісти
догаздувались брити
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11.06.2026 14:59 Відповісти
Зате за всі роки зберегли не один десяток трильйонів фунтів. За рахунок Америки, в яку зараз плюються.
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11.06.2026 15:04 Відповісти
ш ш ш небесний сокіл формату А4 все не так лінійно...
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11.06.2026 15:46 Відповісти
Шокуючий стан британського ВМФ у 2026 році

https://dai.ly/xa626ou
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11.06.2026 14:50 Відповісти
Британії потрібні консерватори! Лейбористи транжирять на соціальні видатки (популізм), а консерватори заробляють і дають по рукам паразитам. Так було завжди.
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11.06.2026 15:04 Відповісти
Ще одна тріщина в західній коаліції. І, дехто може сказати, дуже суттєва.
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11.06.2026 15:06 Відповісти
upper class, це вам не ларьки трусити
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11.06.2026 15:08 Відповісти
Необільшовицький уряд Британії тупо йде до свого логічного безславного кінця. так як бюджет не резиновий і які можна податки зібрати вже повигрібали, гроші ідуть не на оборону країни чи на ріст економіки, а на бюрократичну машину та на соціал для непрацюючих. Країна не здатна захистити свої кордони, Уряд нездатний чути своїх людей, закінчить дуже погано.
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11.06.2026 15:09 Відповісти
Цікавий цей міністр Гілі, який переживає за своє міністерство і за безпеку Великої Британії. Он в нас пан Федоров і слова не сказав, коли Голобородько Великий взяв 40 мільярдів з оборони на *****.
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11.06.2026 15:25 Відповісти
то му шо ви нерозумієте - єто другоє
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11.06.2026 15:48 Відповісти
У диванного спецназу і нут є де пересратися.
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11.06.2026 15:39 Відповісти
В МОУ ще гірше. Зарплати не збільшили, 40 мільярдів забрали. І що ж міністр?
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11.06.2026 16:08 Відповісти
 
 