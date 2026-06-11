Министр обороны Великобритании Гилли подал в отставку: "У меня не осталось другого выбора"

Министр обороны Великобритании Джон Гилли подал в отставку, обвинив правительство Кира Стармера в неспособности обеспечить финансирование, необходимое для противодействия растущим угрозам безопасности.

Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы пришли к власти, осознавая, что Великобритания вступила в новую эпоху угроз, которая требует новой эпохи обороны. Стратегический оборонный обзор, который мы совместно заказали, определил десятилетнее видение трансформации наших Вооруженных сил, укрепления альянсов, инвестирования в технологии, меняющие характер войны, и поддержки британской промышленности, чтобы сделать оборону двигателем экономического роста.

Эта новая эпоха обороны требовала дополнительных инвестиций в рамках Плана оборонных инвестиций. Превосходная и масштабная межведомственная работа, завершенная в январе под вашим руководством, при моем участии и участии министра финансов, подтвердила масштаб вызовов и рост рисков для обороны.

С тех пор вы не смогли, а Министерство финансов не захотело, обеспечить ресурсы, в которых нуждается страна для защиты в этот период растущих угроз", — обращается Гилли к премьер-министру Киру Стармеру.

В то же время министр отметил, что финансовое решение относительно Плана оборонных инвестиций "существенно не соответствует тому, что необходимо обороне и стране в это опасное время".

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"На прошлой неделе вы сами обозначили угрозы: "По нашей оценке разведки и оценке других стран НАТО, Россия может совершить нападение на НАТО уже к 2030 году".

Вы знаете, что нужно обороне. Вы убедительно изложили это в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Без Плана оборонных инвестиций, соответствующего нынешнему уровню риска, я вынужден принимать решения, которые снизят готовность наших Вооруженных сил, повысят риски для личного состава во время операций и могут сделать страну менее безопасной.

После того как я объяснил вам, что не смогу согласиться на финансовое решение по Плану оборонных инвестиций, которое не обеспечивает Вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку с поста министра обороны", — добавил Гилли.

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