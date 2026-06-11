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Новости Безопасность Европы
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Министр обороны Великобритании Гилли подал в отставку: "У меня не осталось другого выбора"

Глава Минобороны Великобритании Гили подал в отставку

Министр обороны Великобритании Джон Гилли подал в отставку, обвинив правительство Кира Стармера в неспособности обеспечить финансирование, необходимое для противодействия растущим угрозам безопасности.

Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Мы пришли к власти, осознавая, что Великобритания вступила в новую эпоху угроз, которая требует новой эпохи обороны. Стратегический оборонный обзор, который мы совместно заказали, определил десятилетнее видение трансформации наших Вооруженных сил, укрепления альянсов, инвестирования в технологии, меняющие характер войны, и поддержки британской промышленности, чтобы сделать оборону двигателем экономического роста.

Эта новая эпоха обороны требовала дополнительных инвестиций в рамках Плана оборонных инвестиций. Превосходная и масштабная межведомственная работа, завершенная в январе под вашим руководством, при моем участии и участии министра финансов, подтвердила масштаб вызовов и рост рисков для обороны.

С тех пор вы не смогли, а Министерство финансов не захотело, обеспечить ресурсы, в которых нуждается страна для защиты в этот период растущих угроз", — обращается Гилли к премьер-министру Киру Стармеру.

В то же время министр отметил, что финансовое решение относительно Плана оборонных инвестиций "существенно не соответствует тому, что необходимо обороне и стране в это опасное время".

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"На прошлой неделе вы сами обозначили угрозы: "По нашей оценке разведки и оценке других стран НАТО, Россия может совершить нападение на НАТО уже к 2030 году".

Вы знаете, что нужно обороне. Вы убедительно изложили это в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Без Плана оборонных инвестиций, соответствующего нынешнему уровню риска, я вынужден принимать решения, которые снизят готовность наших Вооруженных сил, повысят риски для личного состава во время операций и могут сделать страну менее безопасной.

После того как я объяснил вам, что не смогу согласиться на финансовое решение по Плану оборонных инвестиций, которое не обеспечивает Вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку с поста министра обороны", — добавил Гилли.

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Глава Минобороны Великобритании Гили подал в отставку
Глава Минобороны Великобритании Гили подал в отставку

Автор: 

Великобритания (5304) Стармер Кир (367) Гилли Джон (108)
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Топ комментарии
+10
Таран, резніков, умеров, глибоко зхвильовані …
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11.06.2026 14:33 Ответить
+5
Ну, для перелічених людей, рішення, яке прийняв глава МО Британії - неможливе в принципі
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11.06.2026 14:37 Ответить
+5
Потрібно запросити його в наш уряд. Буде хоч один нормальний професійний міністр в уряді.
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11.06.2026 14:43 Ответить
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от біда ..не встиг яйця по 17грн за кіло продати
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11.06.2026 14:30 Ответить
Потрібно запросити його в наш уряд. Буде хоч один нормальний професійний міністр в уряді.
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11.06.2026 14:43 Ответить
Ну до цього брити ще не доросли.
Це наше ноу хау. 🙂
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11.06.2026 14:44 Ответить
Таран, резніков, умеров, глибоко зхвильовані …
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11.06.2026 14:33 Ответить
Ну, для перелічених людей, рішення, яке прийняв глава МО Британії - неможливе в принципі
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11.06.2026 14:37 Ответить
Але вони будуть довго сміятися з Гілі і його рішення ....
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11.06.2026 14:40 Ответить
Ну хоть у этих все стабильно) Ждём нового премьера.
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11.06.2026 14:33 Ответить
Та да, за час війни в Україні в уряді Британії хто тільки не змінився.
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11.06.2026 14:44 Ответить
Щоб створити з нуля неіснуючу армію пари мільярдів все одно не вистачить.
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11.06.2026 14:46 Ответить
догаздувались брити
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11.06.2026 14:59 Ответить
Зате за всі роки зберегли не один десяток трильйонів фунтів. За рахунок Америки, в яку зараз плюються.
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11.06.2026 15:04 Ответить
Шокуючий стан британського ВМФ у 2026 році

https://dai.ly/xa626ou
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11.06.2026 14:50 Ответить
Британії потрібні консерватори! Лейбористи транжирять на соціальні видатки (популізм), а консерватори заробляють і дають по рукам паразитам. Так було завжди.
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11.06.2026 15:04 Ответить
Ще одна тріщина в західній коаліції. І, дехто може сказати, дуже суттєва.
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11.06.2026 15:06 Ответить
upper class, це вам не ларьки трусити
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11.06.2026 15:08 Ответить
Необільшовицький уряд Британії тупо йде до свого логічного безславного кінця. так як бюджет не резиновий і які можна податки зібрати вже повигрібали, гроші ідуть не на оборону країни чи на ріст економіки, а на бюрократичну машину та на соціал для непрацюючих. Країна не здатна захистити свої кордони, Уряд нездатний чути своїх людей, закінчить дуже погано.
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11.06.2026 15:09 Ответить
 
 