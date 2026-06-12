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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: РФ обстреляла 12 населенных пунктов, двое погибших, 4 раненых за сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки российские войска совершили 1 606 обстрелов в Донецкой области. В 12 населенных пунктах есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и гражданские объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

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Покровский район

В Веселом Поле Белозерской громады погиб человек.

В Белозерском поврежден гараж.

Краматорский район

Двое раненых – в Славянске, поврежден объект инфраструктуры.

По Краматорску войска РФ нанесли удар шестью беспилотниками, преимущественно FPV-дронами. Повреждены 1 многоквартирный и 3 частных дома, учебное заведение, 2 гражданских автомобиля.

В Самойловке российский БПЛА "Молния-2" повредил частный дом и автомобиль.

В Шабельковке поврежден частный дом, в Беленьком и Мирной Долине – автомобили.

В Сергеевке Андреевской громады поврежден частный дом.  

В Дружковке россияне убили человека, который находился на огороде. Еще два гражданских лица ранены в результате попадания FPV-дрона. Повреждены многоквартирный дом и автомобиль.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады повреждены частные дома.

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Обстрелы Донецкой области 11 июня
Обстрелы Донецкой области 11 июня
Обстрелы Донецкой области 11 июня
Обстрелы Донецкой области 11 июня
Обстрелы Донецкой области 11 июня
Обстрелы Донецкой области 11 июня

Автор: 

Краматорськ (2487) обстрел (33105) Донецкая область (12444) Бахмутский район (853) Краматорский район (1254) Покровский район (1765) Резниковка (48) Дружковка (164) Беленькое (10) Шабельковка (7) Самойловка (2) Славянск (2728) Белозерское (29) Веселое Поле (3) Сергеевка (10) Мирная Долина (1)
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