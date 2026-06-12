Сутки в Донецкой области: РФ обстреляла 12 населенных пунктов, двое погибших, 4 раненых за сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ
За сутки российские войска совершили 1 606 обстрелов в Донецкой области. В 12 населенных пунктах есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и гражданские объекты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
В Веселом Поле Белозерской громады погиб человек.
В Белозерском поврежден гараж.
Краматорский район
Двое раненых – в Славянске, поврежден объект инфраструктуры.
По Краматорску войска РФ нанесли удар шестью беспилотниками, преимущественно FPV-дронами. Повреждены 1 многоквартирный и 3 частных дома, учебное заведение, 2 гражданских автомобиля.
В Самойловке российский БПЛА "Молния-2" повредил частный дом и автомобиль.
В Шабельковке поврежден частный дом, в Беленьком и Мирной Долине – автомобили.
В Сергеевке Андреевской громады поврежден частный дом.
В Дружковке россияне убили человека, который находился на огороде. Еще два гражданских лица ранены в результате попадания FPV-дрона. Повреждены многоквартирный дом и автомобиль.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады повреждены частные дома.
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