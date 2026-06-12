Доба на Донеччині: РФ накрила 12 населених пунктів, двоє загиблих, 4 поранених за добу. ФОТОрепортаж
Російські війська за добу здійснили 1 606 обстрілів по Донеччині. У 12 населених пунктах є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки та цивільні об’єкти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Веселому Полі Білозерської громади загинула людина.
У Білозерському пошкоджено гараж.
Краматорський район
Двоє поранених – у Слов’янську, пошкоджено об’єкт інфраструктури.
По Краматорську війська РФ вдарили шістьма безпілотниками, переважно FPV-дронами. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 3 приватних будинки, заклад освіти, 2 цивільних авто.
У Самійлівці російський БпЛА "Молнія-2" пошкодив приватний будинок і автомобіль.
У Шабельківці пошкоджено приватний будинок, у Біленькому та Мирній Долині – автомобілі.
У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено приватний будинок.
У Дружківці росіяни вбили людину, яка перебувала на городі. Ще двох цивільних осіб поранено внаслідок влучання FPV-дрона. Пошкоджено багатоквартирний будинок і автомобіль.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
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