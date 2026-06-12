Доба на Донеччині: РФ накрила 12 населених пунктів, двоє загиблих, 4 поранених за добу. ФОТОрепортаж

Російські війська за добу здійснили 1 606 обстрілів по Донеччині. У 12 населених пунктах є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки та цивільні об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Покровський район

У Веселому Полі Білозерської громади загинула людина.

У Білозерському пошкоджено гараж.

Краматорський район

Двоє поранених – у Слов’янську, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

По Краматорську війська РФ вдарили шістьма безпілотниками, переважно FPV-дронами. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 3 приватних будинки, заклад освіти, 2 цивільних авто.

У Самійлівці російський БпЛА "Молнія-2" пошкодив приватний будинок і автомобіль.

У Шабельківці пошкоджено приватний будинок, у Біленькому та Мирній Долині – автомобілі.

У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено приватний будинок.

У Дружківці росіяни вбили людину, яка перебувала на городі. Ще двох цивільних осіб поранено внаслідок влучання FPV-дрона. Пошкоджено багатоквартирний будинок і автомобіль.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: Росія накрила вогнем 14 населених пунктів, пошкоджено 24 цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж











