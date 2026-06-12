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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: РФ накрила 12 населених пунктів, двоє загиблих, 4 поранених за добу. ФОТОрепортаж

Російські війська за добу здійснили 1 606 обстрілів по Донеччині. У 12 населених пунктах є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки та цивільні об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Покровський район

У Веселому Полі Білозерської громади загинула людина.

У Білозерському пошкоджено гараж.

Краматорський район

Двоє поранених – у Слов’янську, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

По Краматорську війська РФ вдарили шістьма безпілотниками, переважно FPV-дронами. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 3 приватних будинки, заклад освіти, 2 цивільних авто.

У Самійлівці російський БпЛА "Молнія-2" пошкодив приватний будинок і автомобіль.

У Шабельківці пошкоджено приватний будинок, у Біленькому та Мирній Долині – автомобілі.

У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено приватний будинок.  

У Дружківці росіяни вбили людину, яка перебувала на городі. Ще двох цивільних осіб поранено внаслідок влучання FPV-дрона. Пошкоджено багатоквартирний будинок і автомобіль.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: Росія накрила вогнем 14 населених пунктів, пошкоджено 24 цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж

Обстріли Донеччини 11 червня
Обстріли Донеччини 11 червня
Обстріли Донеччини 11 червня
Обстріли Донеччини 11 червня
Обстріли Донеччини 11 червня
Обстріли Донеччини 11 червня

Автор: 

Краматорськ (931) обстріл (34458) Донецька область (11323) Бахмутський район (857) Краматорський район (1268) Покровський район (1780) Різниківка (48) Дружківка (165) Біленьке (10) Шабельківка (7) Самійлівка (2) Слов’янськ (831) Білозерське (29) Веселе Поле (3) Сергіївка (10) Мирна Долина (1)
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