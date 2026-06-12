Военный обещал организовать побег в Молдову за $20 тыс., - Офис Генпрокурора. ФОТО

Военнослужащему одной из частей ВСУ в Запорожской области, организовавшему незаконную переправку военнослужащего Национальной гвардии Украины через государственную границу, предъявлено подозрение.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, по данным следствия, такую "услугу" он оценил в $20 тыс.

"В мае 2026 года подозреваемый через Telegram договорился о выезде за пределы Украины, согласовал маршрут и дал инструкции по подготовке к "поездке" - в частности, относительно одежды и дальнейшего передвижения по территории страны.



30 мая он встретился с военнослужащим в Запорожье и сопровождал его в направлении выезда из города. По дороге сообщил, что конечным пунктом маршрута является Умань, где должны были передать средства, после чего планировалось дальнейшее обеспечение временным жильем, смена одежды и организация дальнейшего незаконного пересечения границы в Республику Молдова", - говорится в сообщении.

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Во время проверки на блокпосту подозреваемый предъявил военный билет, пытаясь избежать углубленного контроля. Однако в тот же день его разоблачили и задержали.





Во время обысков у него изъяли 20 тыс. долларов США, мобильный телефон, документы и транспортное средство.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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