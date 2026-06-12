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Військовий обіцяв організувати втечу до Молдови за $20 тис., - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Військовослужбовцю однієї з частин ЗСУ в Запорізькій області, який організував незаконне переправлення військовослужбовця Національної гвардії України через державний кордон, повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, за даними слідства, таку "послугу" він оцінив у $20 тис.

"У травні 2026 року підозрюваний через Telegram домовився про виїзд за межі України, узгодив маршрут і надав інструкції щодо підготовки до "поїздки" - зокрема щодо одягу та подальшого пересування територією країни.

30 травня він зустрівся з військовослужбовцем у Запоріжжі та супроводжував його в напрямку виїзду з міста. Дорогою повідомив, що кінцевим пунктом маршруту є Умань, де мали передати кошти, після чого планувалося подальше забезпечення тимчасовим житлом, зміною одягу та організація подальшого незаконного перетину кордону до Республіки Молдова", - йдеться в повідомленні.

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Під час перевірки на блокпості підозрюваний пред’явив військовий квиток, намагаючись уникнути поглибленого контролю. Втім, того ж дня його викрили та затримали.

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Під час обшуків у нього вилучили 20 тис. доларів США, мобільний телефон, документи та транспортний засіб.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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Автор: 

Запоріжжя (2590) Запорізька область (4968) Офіс Генпрокурора (3925) ухилянти (1428) Запорізький район (612)
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12.06.2026 14:26 Відповісти
 
 