Військовий обіцяв організувати втечу до Молдови за $20 тис., - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Військовослужбовцю однієї з частин ЗСУ в Запорізькій області, який організував незаконне переправлення військовослужбовця Національної гвардії України через державний кордон, повідомлено про підозру.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, за даними слідства, таку "послугу" він оцінив у $20 тис.
"У травні 2026 року підозрюваний через Telegram домовився про виїзд за межі України, узгодив маршрут і надав інструкції щодо підготовки до "поїздки" - зокрема щодо одягу та подальшого пересування територією країни.
30 травня він зустрівся з військовослужбовцем у Запоріжжі та супроводжував його в напрямку виїзду з міста. Дорогою повідомив, що кінцевим пунктом маршруту є Умань, де мали передати кошти, після чого планувалося подальше забезпечення тимчасовим житлом, зміною одягу та організація подальшого незаконного перетину кордону до Республіки Молдова", - йдеться в повідомленні.
Під час перевірки на блокпості підозрюваний пред’явив військовий квиток, намагаючись уникнути поглибленого контролю. Втім, того ж дня його викрили та затримали.
Під час обшуків у нього вилучили 20 тис. доларів США, мобільний телефон, документи та транспортний засіб.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
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