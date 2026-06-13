На Харьковщине в результате российских обстрелов погиб один человек, еще четверо - пострадали. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Харьковской области, применяя беспилотники и управляемую авиацию. Под ударами оказались Харьковский, Чугуевский, Богодуховский и Купянский районы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и полиция области.
В селе Петропавловка Чугуевского района погиб 70-летний мужчина. По данным местных властей, он находился в транспортном средстве во время атаки FPV-дрона. После первого удара получил ранения, а повторный стал смертельным.
Пострадавшие в нескольких громадах
В поселке Печенеги ранения получил 63-летний мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение.
В селе Ковали Золочевской громады 84-летняя женщина перенесла острую реакцию на стресс после обстрелов.
В поле вблизи села Зрубанка в результате взрыва неизвестного взрывного устройства ранения получил 55-летний мужчина. Его доставили в больницу.
В поселке Шевченково Купянского района еще один гражданский — 76-летний мужчина — пострадал во время обстрела управляемой авиацией.
Разрушение инфраструктуры
В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Вовчанской громаде — жилые дома и электросети;
- в Золочевской громаде — частные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач;
- в Люботине — железнодорожная инфраструктура;
- в Шевченково — здание больницы, магазин и автомобили скорой медицинской помощи;
- в Приколотном — жилой дом и гражданское предприятие.
Кроме того, зафиксированы разрушения в ряде других населенных пунктов области, продолжается уточнение последствий обстрелов.
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