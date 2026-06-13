На Харківщині через російські обстріли загинула людина, ще четверо - постраждали. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Харківської області, застосовуючи безпілотники та керовану авіацію. Під ударами опинилися Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Куп’янський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

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У селі Петропавлівка Чугуївського району загинув 70-річний чоловік. За даними місцевої влади, він перебував у транспортному засобі під час атаки FPV-дрона. Після першого удару дістав поранення, а повторний став смертельним.

Постраждалі в кількох громадах

У селищі Печеніги поранення дістав 63-річний чоловік, його госпіталізували до медичного закладу.

У селі Ковалі Золочівської громади 84-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес після обстрілів.

У полі поблизу села Зрубанка внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою поранення дістав 55-річний чоловік. Його доставили до лікарні.

У селищі Шевченкове Куп’янського району ще один цивільний - 76-річний чоловік - постраждав під час обстрілу керованою авіацією.

Руйнування інфраструктури

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Вовчанській громаді - житлові будинки та електромережі;

у Золочівській громаді - приватні будинки, господарчі споруди, лінії електропередач;

у Люботині - залізничну інфраструктуру;

у Шевченковому - будівлю лікарні, магазин і автомобілі екстреної медичної допомоги;

у Приколотному - житловий будинок та цивільне підприємство.

Окрім цього, зафіксовані руйнування в низці інших населених пунктів області, триває уточнення наслідків обстрілів.

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