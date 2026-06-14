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Рашисты нанесли удар по Днепру: 7 раненых, повреждено предприятие. ФОТО
Сегодня, 14 июня, войска РФ нанесли удар по Днепру. В результате российской атаки 7 человек получили ранения.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
По данным ОГА, в результате вражеского удара повреждено предприятие легкой промышленности. В одном из помещений разрушен потолок и повреждено производственное оборудование.
Получили ранения семь человек, трое мужчин госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Последствия
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Viktor Orenich #562751
показать весь комментарий14.06.2026 11:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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