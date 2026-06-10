После российских ударов в Днепре восстановили две поврежденные гимназии

В Днепре завершили восстановление гимназий № 88 и № 63, которые были повреждены в результате российских атак в прошлом году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Днепровского городского совета.

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После ударов выбило десятки окон и дверей

Гимназия №63 получила повреждения во время российской атаки в ночь на 20 сентября 2025 года. В здании выбило почти 80 окон и повредило две входные двери.

По словам директора учреждения Оксаны Лукомет, восстановительные работы длились около трех-четырех месяцев, после чего ученики смогли вернуться к очному обучению.

В гимназии заменили оконные и дверные блоки, отремонтировали откосы, штукатурку, установили новые подоконники и отливы.

"В учреждении заменили оконные и дверные блоки в соответствии с требованиями государственных строительных норм по теплоизоляции зданий и сооружений", – говорится в сообщении.

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В гимназии №88 заменили 90 окон

Гимназия №88 понесла значительные разрушения после ракетного удара РФ 24 июня 2025 года.

Как рассказала директор учреждения Елена Мельникова, в здании практически не осталось кабинетов без поврежденных окон, дверей или потолка.

Во время восстановления в школе заменили 90 окон и 10 дверей, а также отремонтировали потолки в учебных кабинетах и коридорах.

На время ремонта ученики учились в смешанном формате. После завершения работ учебный процесс в заведении полностью вернулся к привычному режиму.

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