Після російських ударів у Дніпрі відновили дві пошкоджені гімназії

У Дніпрі завершили відновлення гімназій №88 та №63, які були пошкоджені внаслідок російських атак торік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Дніпровської міської ради.

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Після ударів вибило десятки вікон і дверей

Гімназія №63 зазнала пошкоджень під час російської атаки в ніч на 20 вересня 2025 року. У будівлі вибило майже 80 вікон та пошкодило двоє вхідних дверей.

За словами директорки закладу Оксани Лукомець, відновлювальні роботи тривали близько трьох-чотирьох місяців, після чого учні змогли повернутися до очного навчання.

У гімназії замінили віконні та дверні блоки, відремонтували укоси, штукатурку, встановили нові підвіконня та відливи.

"У закладі замінили віконні та дверні блоки відповідно до вимог державних будівельних норм щодо теплової ізоляції будівель і споруд", – йдеться у повідомленні.

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У гімназії №88 замінили 90 вікон

Гімназія №88 зазнала значних руйнувань після ракетного удару РФ 24 червня 2025 року.

Як розповіла директорка закладу Олена Мельникова, у будівлі практично не залишилося кабінетів без пошкоджених вікон, дверей або стелі.

Під час відновлення у школі замінили 90 вікон і 10 дверей, а також відремонтували стелі в навчальних кабінетах і коридорах.

На час ремонту учні навчалися у змішаному форматі. Після завершення робіт освітній процес у закладі повністю повернувся до звичного режиму.

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