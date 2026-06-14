Рашисти вдарили по Дніпру: 7 поранених, пошкоджено підприємство. ФОТО

Сьогодні, 14 червня, війська РФ завдали удару по Дніпру. 7 людей дістали поранення внаслідок російської атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

За даними ОВА, через ворожий удар пошкоджене підприємство легкої промисловості. В одному з приміщень зруйнована стеля і понівечене виробниче обладнання.

Дістали поранення семеро людей, троє чоловіків госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

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Наслідки

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