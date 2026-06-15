2 человека погибли, 11 получили ранения в результате российских атак по Донецкой области. ФОТОрепортаж
Российские войска нанесли массированный удар по Донецкой области. Зафиксированы разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.
Покровский район
В Белозерском погиб человек.
Краматорский район
В Николаевке повреждены 8 частных домов. В Майдане Черкасской общины поврежден грузовик. В Шавровом Александровской общины ранены 2 человека, поврежден автомобиль. В Новодонецком 1 человек погиб и 5 ранены, повреждены трехэтажный дом, общежитие и амбулатория; в Самойловке поврежден дом. В Дружковке ранены 3 человека, повреждены 13 частных домов и многоэтажка, в Торецком в результате попадания FPV-дрона есть раненый.
Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 463 человека, в том числе 79 детей.
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