2 человека погибли, 11 получили ранения в результате российских атак по Донецкой области. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли массированный удар по Донецкой области. Зафиксированы разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

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Покровский район

В Белозерском погиб человек.

Краматорский район

В Николаевке повреждены 8 частных домов. В Майдане Черкасской общины поврежден грузовик. В Шавровом Александровской общины ранены 2 человека, поврежден автомобиль. В Новодонецком 1 человек погиб и 5 ранены, повреждены трехэтажный дом, общежитие и амбулатория; в Самойловке поврежден дом. В Дружковке ранены 3 человека, повреждены 13 частных домов и многоэтажка, в Торецком в результате попадания FPV-дрона есть раненый.

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 463 человека, в том числе 79 детей.















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