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Новини Фото Обстріли Донеччини
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2 людини загинули, 11 зазнали поранень через російські атаки по Донеччині. ФОТОрепортаж

Російські війська масовано атакували Донеччину. Зафіксовано руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Покровський район

У Білозерському загинула людина.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 8 приватних будинків. У Майдані Черкаської громади пошкоджено вантажівку. У Шавровому Олександрівської громади поранено 2 людини, пошкоджено авто. У Новодонецькому 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено триповерховівку, гуртожиток і амбулаторію; у Самійлівці пошкоджено будинок. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено 13 приватних будинків і багатоповерхівку, у Торецькому внаслідок влучання FPV-дрона є поранений.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 463 людини, у тому числі 79 дітей.

2 людини загинули, 11 зазнали поранень на Донеччині
2 людини загинули, 11 зазнали поранень на Донеччині
2 людини загинули, 11 зазнали поранень на Донеччині
2 людини загинули, 11 зазнали поранень на Донеччині
2 людини загинули, 11 зазнали поранень на Донеччині
2 людини загинули, 11 зазнали поранень на Донеччині
2 людини загинули, 11 зазнали поранень на Донеччині

Також читайте: Обстріл Херсонщини: 3 людини дістали поранення, ще одна - загинула

Автор: 

армія рф (21283) обстріл (34491) Донецька область (11336)
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