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Главный военно-морской парад РФ в Санкт-Петербурге, вероятно, не состоится в этом году, - ЦПД. ФОТО

Главный военно-морской парад России в Санкт-Петербурге, который Кремль на протяжении многих лет использовал для демонстрации своей "военной мощи", вероятно, не состоится в этом году. Мероприятие в акватории Невы отменяется уже второй год подряд.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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По информации ЦПД, в Минобороны РФ журналистам неофициально объясняют отмену мероприятия тем, что "сейчас не до того". Однако аналитики Центра отмечают: истинная причина такой "скромности" Кремля очевидна - российский флот после четырех лет полномасштабной войны с Украиной находится в плачевном состоянии.

"Значительная часть российских военных кораблей теперь либо покоится на морском дне, либо находится на длительном ремонте после "знакомства" с украинскими морскими дронами и ракетами", - говорится в сообщении ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что системная отмена подобных знаковых для путинского режима праздников свидетельствует о полном крахе мифа о "стабильности". Российские власти больше не способны поддерживать иллюзию перед собственным населением и миром, что все якобы идет "по плану" и находится под контролем.

ЦПД

Читайте: Центр противодействия дезинформации сообщил о новой волне ядерных угроз со стороны России

Автор: 

парад (686) россия (97919) Санкт-Петербург (505) Центр противодействия дезинформации (230)
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Бояться, що Київ "чолобитну" не прийме...
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16.06.2026 12:58 Ответить
На палках та на пляшках можуть і вдома пострибати.
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16.06.2026 13:03 Ответить
Чим кучніша збируться московити, тим яскравішим буде наслідок цього збіговища!! Рогозін з битою головою, може пояснити на пальцях і своїй жопі!!
Пригожин з кабздоном, уже їх чекають!!!
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16.06.2026 13:09 Ответить
Зе дозволу не дав?
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16.06.2026 13:17 Ответить
 
 