Главный военно-морской парад РФ в Санкт-Петербурге, вероятно, не состоится в этом году, - ЦПД. ФОТО

Главный военно-морской парад России в Санкт-Петербурге, который Кремль на протяжении многих лет использовал для демонстрации своей "военной мощи", вероятно, не состоится в этом году. Мероприятие в акватории Невы отменяется уже второй год подряд.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По информации ЦПД, в Минобороны РФ журналистам неофициально объясняют отмену мероприятия тем, что "сейчас не до того". Однако аналитики Центра отмечают: истинная причина такой "скромности" Кремля очевидна - российский флот после четырех лет полномасштабной войны с Украиной находится в плачевном состоянии.

"Значительная часть российских военных кораблей теперь либо покоится на морском дне, либо находится на длительном ремонте после "знакомства" с украинскими морскими дронами и ракетами", - говорится в сообщении ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что системная отмена подобных знаковых для путинского режима праздников свидетельствует о полном крахе мифа о "стабильности". Российские власти больше не способны поддерживать иллюзию перед собственным населением и миром, что все якобы идет "по плану" и находится под контролем.

Читайте: Центр противодействия дезинформации сообщил о новой волне ядерных угроз со стороны России