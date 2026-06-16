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Головний військово-морський парад РФ у Санкт-Петербурзі, ймовірно, не відбудеться цього року, - ЦПД. ФОТО

Головний військово-морський парад Росії у Санкт-Петербурзі, який Кремль роками використовував для демонстрації своєї "військової міці", ймовірно, не відбудеться цього року. Дійство в акваторії Неви скасовується вже другий рік поспіль.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За інформацією ЦПД, у Міноборони РФ журналістам неофіційно пояснюють скасування заходу тим, що "зараз не до того". Проте аналітики Центру наголошують: справжнє підґрунтя такої "скромності" Кремля очевидне - російський флот після чотирьох років повномасштабної війни з Україною перебуває у плачевному стані.

"Значна частина російських військових кораблів тепер або спочиває на морському дні, або перебуває на тривалих ремонтах після "знайомства" з українськими морськими дронами та ракетами", - йдеться у повідомленні ЦПД.

У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що системне скасування подібних знакових для Путінського режиму свят свідчить про повний крах міфу про "стабільність". Російська влада більше не здатна підтримувати ілюзію перед власним населенням та світом, що все буцімто йде "за планом" та перебуває під контролем.

ЦПД

Читайте: Центр протидії дезінформації повідомив про нову хвилю ядерних погроз з боку Росії

Автор: 

парад (433) росія (70450) Санкт-Петербург (297) ЦПД (261)
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Бояться, що Київ "чолобитну" не прийме...
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16.06.2026 12:58 Відповісти
На палках та на пляшках можуть і вдома пострибати.
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16.06.2026 13:03 Відповісти
Чим кучніша збируться московити, тим яскравішим буде наслідок цього збіговища!! Рогозін з битою головою, може пояснити на пальцях і своїй жопі!!
Пригожин з кабздоном, уже їх чекають!!!
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16.06.2026 13:09 Відповісти
Зе дозволу не дав?
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16.06.2026 13:17 Відповісти
Щось трапилось?
Хтось щось скаже?
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16.06.2026 13:25 Відповісти
 
 