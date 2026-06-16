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Новости Фото Атака дронов на Харьковщину
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Российские дроны уничтожили предприятие на Харьковщине. ФОТО

Утром 16 июня российские беспилотники атаковали гражданское предприятие в селе Безруки Дергачевской общины в Харьковской области. После попаданий разразился масштабный пожар, который практически уничтожил производственные мощности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.

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Пожар охватил цеха, склады и автомобили

По словам Задоренко, около 04:45 российские войска нанесли удар беспилотниками типа "Герань-2" по гражданскому предприятию.

В результате атаки загорелись производственный цех, складские помещения и автомобили предприятия.

Спасатели ГСЧС локализовали и ликвидировали пожар, однако из-за масштабного возгорания предприятие практически полностью уничтожено.

Войска РФ уничтожили предприятие в Харьковском районе
Войска РФ уничтожили предприятие в Харьковском районе

Несмотря на значительные разрушения, обошлось без жертв и пострадавших.

Информация о других последствиях атаки уточняется.

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