Російські дрони знищили підприємство на Харківщині. ФОТО

Російські безпілотники вранці 16 червня атакували цивільне підприємство у селі Безруки Дергачівської громади на Харківщині. Після влучань спалахнула масштабна пожежа, яка практично знищила виробничі потужності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка.

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Пожежа охопила цехи, склади та автомобілі

За словами Задоренка, близько 04:45 російські війська завдали удару безпілотниками типу "Герань-2" по цивільному підприємству.

Внаслідок атаки загорілися виробничий цех, складські приміщення та автомобілі підприємства.

Рятувальники ДСНС локалізували та ліквідували пожежу, однак через масштабне займання підприємство практично повністю знищене.





Попри значні руйнування, обійшлося без жертв та постраждалих.

Інформація про інші наслідки атаки уточнюється.

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