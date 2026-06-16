РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12067 посетителей онлайн
Новости Фото Бронирование работников
526 1

Фиктивное бронирование за $4,5 тыс.: задержаны заместитель председателя и депутат ОТГ в Киевской области. ФОТОрепортаж

В Киевской области полиция задержала заместителя главы и депутата ОТГ, которые торговали бронированием

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Как отмечается, за 4500 долларов они обещали мужчинам фиктивно трудоустроить их в воинскую часть для дальнейшего бронирования.

По данным следствия, депутат территориальной громады - сотрудник воинской части и заместитель главы громады - организовали схему получения неправомерной выгоды за содействие в фиктивном трудоустройстве граждан на гражданские должности в ВЧ. Это давало бы основания для бронирования на период действия военного положения. Таким образом они должны были решить вопрос с бронированием для двух лиц мобилизационного возраста.

торговцы бронированием
торговцы бронированием
торговцы бронированием
торговцы бронированием
торговцы бронированием

Читайте: Бронирование работников: Норма о средней зарплате действует уже с июня, – Минэкономики

Задержание и подозрение

  • Оперативники управления стратегических расследований в Киевской области, следователи ГУНП в Киевской области совместно с сотрудниками военной службы правопорядка в ВСУ задержали депутата и заместителя главы ОТГ во время получения неправомерной выгоды – 9000 долларов.
  • Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
  • В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и других лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
  • Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.

Читайте: Правительство обнародовало новые правила бронирования: статус критически важных предприятий будет действовать только до 1 сентября

Автор: 

Киевская область (4675) Нацполиция (16988) махинации (605) бронирование (219)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всего 4,5 тысячи? похоже, их кто то сдал за демпинг
показать весь комментарий
16.06.2026 15:36 Ответить
 
 