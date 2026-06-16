Фиктивное бронирование за $4,5 тыс.: задержаны заместитель председателя и депутат ОТГ в Киевской области. ФОТОрепортаж
В Киевской области полиция задержала заместителя главы и депутата ОТГ, которые торговали бронированием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.
Детали
Как отмечается, за 4500 долларов они обещали мужчинам фиктивно трудоустроить их в воинскую часть для дальнейшего бронирования.
По данным следствия, депутат территориальной громады - сотрудник воинской части и заместитель главы громады - организовали схему получения неправомерной выгоды за содействие в фиктивном трудоустройстве граждан на гражданские должности в ВЧ. Это давало бы основания для бронирования на период действия военного положения. Таким образом они должны были решить вопрос с бронированием для двух лиц мобилизационного возраста.
Задержание и подозрение
- Оперативники управления стратегических расследований в Киевской области, следователи ГУНП в Киевской области совместно с сотрудниками военной службы правопорядка в ВСУ задержали депутата и заместителя главы ОТГ во время получения неправомерной выгоды – 9000 долларов.
- Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
- В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и других лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
- Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жовтоблакитний
показать весь комментарий16.06.2026 15:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль