Фиктивное бронирование за $4,5 тыс.: задержаны заместитель председателя и депутат ОТГ в Киевской области. ФОТОрепортаж

В Киевской области полиция задержала заместителя главы и депутата ОТГ, которые торговали бронированием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Детали

Как отмечается, за 4500 долларов они обещали мужчинам фиктивно трудоустроить их в воинскую часть для дальнейшего бронирования.

По данным следствия, депутат территориальной громады - сотрудник воинской части и заместитель главы громады - организовали схему получения неправомерной выгоды за содействие в фиктивном трудоустройстве граждан на гражданские должности в ВЧ. Это давало бы основания для бронирования на период действия военного положения. Таким образом они должны были решить вопрос с бронированием для двух лиц мобилизационного возраста.











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Задержание и подозрение

Оперативники управления стратегических расследований в Киевской области, следователи ГУНП в Киевской области совместно с сотрудниками военной службы правопорядка в ВСУ задержали депутата и заместителя главы ОТГ во время получения неправомерной выгоды – 9000 долларов.

Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и других лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.

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