Бронювання працівників: Норма про середню зарплату діє вже з червня, – Мінекономіки

Підприємства, які претендують на отримання статусу критично важливих для бронювання своїх працівників або хочуть підтвердити такий статус у липні цього року, повинні мати середню зарплату, вищу за три мінімальних (25 941 грн), уже за червень.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, передає Інтерфакс-Україна.

"[Середня заробітна плата на підприємстві повинна бути вища ніж три мінімальні] за останній (попередній) календарний місяць. Наприклад, у разі звернення підприємства до відповідного державного органу в липні, враховуватиметься середня зарплата підприємства за червень", – сказано в повідомленні.

Водночас там зазначили, що рішення щодо визнання підприємства критично важливим, яке є чинним станом на 2 червня 2026 року, зберігає свою чинність протягом строку, на який воно ухвалено, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Нові бронювання

У Мінекономіки також порадили компаніям, у яких бронювання завершується у червні-липні або які вперше планували податися у ці терміни, після перегляду всіма державними органами галузевих або регіональних критеріїв (до 10 червня 2026 року) подавати до такого органу необхідний пакет документів для надання підприємству статусу критично важливого.

Рішення щодо нових бронювань будуть ухвалюватися до серпня, "але не раніше перегляду державними органами галузевих або регіональних критеріїв (до 10 червня 2026 року)".

Щодо можливого скасування в червні підприємству статусу критично важливого внаслідок виключення галузевого або регіонального критерію таке підприємство може повторно подати до державного органу пакет документів для визначення йому нового статусу, з урахуванням переглянутих галузевих або регіональних критеріїв.

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Бронювання працівників

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів України роз'яснив нові правила бронювання військовозобов'язаних, які покликані зробити систему визначення критичності підприємств більш прозорою та захищеною від зловживань.

Перед тим Кабінет Міністрів офіційно оприлюднив постанову, яка запроваджує нові строки та змінює порядок перегляду статусу критично важливих підприємств, що мають право на бронювання своїх співробітників від мобілізації.

Кабмін також прописав відповідальність для керівників компаній. Якщо підприємство через певні обставини перевищить встановлений ліміт заброньованих працівників, воно зобов'язане протягом 10 робочих днів самостійно подати заяву через портал "Дія" про анулювання "зайвого" бронювання.

У разі ігнорування цієї норми або виявлення перевищення ліміту державними органами, таке порушення стане прямою підставою для скасування статусу критично важливого підприємства.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет Міністрів затвердив оновлений порядок бронювання працівників критично важливих підприємств, прив'язавши можливість відстрочки до рівня заробітної плати. Відтепер для підтвердження статусу критичності середня зарплата на підприємстві має становити не менше 25 941 грн, що дорівнює трьом мінімальним заробітним платам.

Критичність підприємств

Перед тим міністр економіки, навколишнього середовища й сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що в Міністерстві економіки України не очікують кардинальних змін критеріїв критичності підприємств.

Раніше Соболев повідомив, що критично важливі підприємства формують понад половину надходжень до державного бюджету, хоча заброньовані працівники становлять близько 12% від загальної кількості зайнятих в Україні.