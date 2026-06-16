Фіктивне бронювання за $4,5 тис.: затримано заступника голови та депутата ОТГ на Київщині. ФОТОрепортаж
На Київщині поліція затримала заступника голови та депутата ОТГ, які торгували бронюваннями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.
Деталі
Як зазначається, за 4500 доларів вони обіцяли чоловікам фіктивно працевлаштувати їх до військової частини для подальшого бронювання.
За даними слідства, депутат територіальної громади - працівник військової частини та заступник голови громади організували схему одержання неправомірної вигоди за сприяння у фіктивному працевлаштуванні громадян на цивільні посади до ВЧ. Це давало б підстави для бронювання на період дії воєнного стану. У такий спосіб вони мали вирішити питання з бронюванням двом особам мобілізаційного віку.
Затримання та підозра
- Оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області, слідчі ГУНП у Київській області спільно з працівниками військової служби правопорядку в ЗСУ затримали депутата та заступника голови ОТГ під час отримання неправомірної вигоди - 9000 доларів.
- Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
- Нині обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.
- Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.
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показати весь коментар16.06.2026 15:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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