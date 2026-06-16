Почти тонну мяса и рыбы, предназначенных заключенным, продавали на Закарпатье - трем чиновникам объявили о подозрении. ФОТО

Почти тонна мяса и рыбы, которые должны были попасть на столы заключенных, оказалась в продаже. На Закарпатье правоохранители раскрыли схему хищения продуктов питания в исправительном учреждении № 9.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную уголовно-исполнительную службу Украины. Подозрения объявлены заместителю начальника учреждения по интендантскому и коммунально-бытовому обеспечению, дежурному помощнику начальника и ведущему инженеру.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Продукты списывали на бумаге, а затем продавали

По версии следствия, организатор схемы наладил постоянный канал вывода и сбыта продуктов, которые государство закупало для питания заключенных.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, к схеме привлекли сотрудников учреждения и отдельных осужденных.

В прокуратуре сообщили, что речь идет о более чем 655 килограммах замороженной говядины и более чем 310 килограммах хека, которые поступали в учреждение в 2025–2026 годах.

Документально продукты включались в рацион заключенных, однако фактически они к ним не попадали.

Читайте: В Хмельницком будут судить руководителя фонда за присвоение 1,1 млн грн для ВСУ









Мясо и рыбу вывозили на служебном автомобиле

После списания продукцию вывозили за пределы учреждения служебным транспортом.

По данным следствия, продукты перевозили на холодильные склады в селе Великие Лазы Ужгородского района, а оттуда продавали местным оптовым поставщикам.

Правоохранители зафиксировали незаконный вывоз 39 блоков замороженной говядины и 23 коробок хека.

Во время обысков в пенитенциарном учреждении, на складах и по местам проживания подозреваемых изъяли продукцию и передали ее на ответственное хранение.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Переплата 2,6 млн грн за жилье для семьи переселенцев: пяти лицам сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Подозреваемых взяли под стражу

Фигурантам инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Также всех подозреваемых отстранили от должностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Присвоил почти 10 млн грн: будут судить начальника расчетной группы в/ч, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж