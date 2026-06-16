Почти тонну мяса и рыбы, предназначенных заключенным, продавали на Закарпатье - трем чиновникам объявили о подозрении. ФОТО
Почти тонна мяса и рыбы, которые должны были попасть на столы заключенных, оказалась в продаже. На Закарпатье правоохранители раскрыли схему хищения продуктов питания в исправительном учреждении № 9.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную уголовно-исполнительную службу Украины. Подозрения объявлены заместителю начальника учреждения по интендантскому и коммунально-бытовому обеспечению, дежурному помощнику начальника и ведущему инженеру.
Продукты списывали на бумаге, а затем продавали
По версии следствия, организатор схемы наладил постоянный канал вывода и сбыта продуктов, которые государство закупало для питания заключенных.
Чтобы скрыть незаконную деятельность, к схеме привлекли сотрудников учреждения и отдельных осужденных.
В прокуратуре сообщили, что речь идет о более чем 655 килограммах замороженной говядины и более чем 310 килограммах хека, которые поступали в учреждение в 2025–2026 годах.
Документально продукты включались в рацион заключенных, однако фактически они к ним не попадали.
Мясо и рыбу вывозили на служебном автомобиле
После списания продукцию вывозили за пределы учреждения служебным транспортом.
По данным следствия, продукты перевозили на холодильные склады в селе Великие Лазы Ужгородского района, а оттуда продавали местным оптовым поставщикам.
Правоохранители зафиксировали незаконный вывоз 39 блоков замороженной говядины и 23 коробок хека.
Во время обысков в пенитенциарном учреждении, на складах и по местам проживания подозреваемых изъяли продукцию и передали ее на ответственное хранение.
Подозреваемых взяли под стражу
Фигурантам инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Также всех подозреваемых отстранили от должностей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кабміндічі, так тільки на «шламбаумах» мародерили гроші, а ці пішли далі ??!? Повісити, цю потороч зкацаплену і гірше в Україні не буде!!
Але і за конфіскацію майна, у них та їх родичів, не забуваймо!!!
Це ж не вперше для них …