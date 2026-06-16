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Новости Фото Хищение средств
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Почти тонну мяса и рыбы, предназначенных заключенным, продавали на Закарпатье - трем чиновникам объявили о подозрении. ФОТО

Почти тонна мяса и рыбы, которые должны были попасть на столы заключенных, оказалась в продаже. На Закарпатье правоохранители раскрыли схему хищения продуктов питания в исправительном учреждении № 9.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную уголовно-исполнительную службу Украины. Подозрения объявлены заместителю начальника учреждения по интендантскому и коммунально-бытовому обеспечению, дежурному помощнику начальника и ведущему инженеру.

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Продукты списывали на бумаге, а затем продавали

По версии следствия, организатор схемы наладил постоянный канал вывода и сбыта продуктов, которые государство закупало для питания заключенных.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, к схеме привлекли сотрудников учреждения и отдельных осужденных.

В прокуратуре сообщили, что речь идет о более чем 655 килограммах замороженной говядины и более чем 310 килограммах хека, которые поступали в учреждение в 2025–2026 годах.

Документально продукты включались в рацион заключенных, однако фактически они к ним не попадали.

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В Закарпатье раскрыли схему хищения продуктов для заключенных
В Закарпатье раскрыли схему хищения продуктов для заключенных
В Закарпатье раскрыли схему хищения продуктов для заключенных
В Закарпатье раскрыли схему хищения продуктов для заключенных

Мясо и рыбу вывозили на служебном автомобиле

После списания продукцию вывозили за пределы учреждения служебным транспортом.

По данным следствия, продукты перевозили на холодильные склады в селе Великие Лазы Ужгородского района, а оттуда продавали местным оптовым поставщикам.

Правоохранители зафиксировали незаконный вывоз 39 блоков замороженной говядины и 23 коробок хека.

Во время обысков в пенитенциарном учреждении, на складах и по местам проживания подозреваемых изъяли продукцию и передали ее на ответственное хранение.

В Закарпатье раскрыли схему хищения продуктов для заключенных
В Закарпатье раскрыли схему хищения продуктов для заключенных

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Подозреваемых взяли под стражу

Фигурантам инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Также всех подозреваемых отстранили от должностей.

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заключенные (500) закупки (903) хищения (240) Закарпатская область (2769)
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Зараз Мадяр вилiзе з правами людини. Вiдпустiть iх, бо не побачите єС. 😬
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16.06.2026 15:42 Ответить
Корумповані гниди не кращі ніж рашисти!
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16.06.2026 15:43 Ответить
Продовжувачі справи малюськи-татарова, у такий спосіб, гроші на дрони збиралися набарижити??!?
Кабміндічі, так тільки на «шламбаумах» мародерили гроші, а ці пішли далі ??!? Повісити, цю потороч зкацаплену і гірше в Україні не буде!!
Але і за конфіскацію майна, у них та їх родичів, не забуваймо!!!
Це ж не вперше для них …
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16.06.2026 15:52 Ответить
Так це вони везуть, крадену у в'язнів рибу???
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16.06.2026 15:45 Ответить
А на кому ж економити - не на собі ж
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16.06.2026 15:55 Ответить
Ці суки мабуть в церкву ходили. Біблію читали, а там сказано що допомагати увязненим богоугодна справа і прямий обовязок кожного віруючого... Обкрадати увязнених це найвищий ступінь морального падіння. Ці нелюди гірші за кацапів...
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16.06.2026 16:13 Ответить
Нічого собі: вони там рибу з мясом їдять, а мали б хліб і воду тіко
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16.06.2026 16:15 Ответить
 
 