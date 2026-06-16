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Новини Фото Розкрадання коштів
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Майже тонну м’яса та риби, призначених в’язням, продавали на Закарпатті - трьом посадовцям оголосили про підозру. ФОТО

Майже тонна м'яса та риби, які мали потрапити на столи ув'язнених, опинилася у продажу. На Закарпатті правоохоронці викрили схему розкрадання продуктів харчування в установі виконання покарань №9.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу України. Підозри оголосили заступнику начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення, черговому помічнику начальника та провідному інженеру.

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Продукти списували на папері, а потім продавали

За версією слідства, організатор схеми налагодив постійний канал виведення та збуту продуктів, які держава закуповувала для харчування ув'язнених.

Щоб приховати незаконну діяльність, до схеми залучили працівників установи та окремих засуджених.

У прокуратурі повідомили, що йдеться про понад 655 кілограмів замороженої яловичини та понад 310 кілограмів хека, які надходили до установи у 2025–2026 роках.

Документально продукти включали до раціону ув'язнених, однак фактично вони до них не потрапляли.

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На Закарпатті викрили схему розкрадання продуктів для ув’язнених
На Закарпатті викрили схему розкрадання продуктів для ув’язнених
На Закарпатті викрили схему розкрадання продуктів для ув’язнених
На Закарпатті викрили схему розкрадання продуктів для ув’язнених

М’ясо та рибу вивозили службовим автомобілем

Після списання продукцію вивозили за межі установи службовим транспортом.

За даними слідства, продукти перевозили до холодильних складів у селі Великі Лази Ужгородського району, а звідти продавали місцевим оптовим постачальникам.

Правоохоронці задокументували незаконне вивезення 39 блоків замороженої яловичини та 23 коробок хека.

Під час обшуків у пенітенціарній установі, на складах і за місцями проживання підозрюваних вилучили продукцію та передали її на відповідальне зберігання.

На Закарпатті викрили схему розкрадання продуктів для ув’язнених
На Закарпатті викрили схему розкрадання продуктів для ув’язнених

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Підозрюваних взяли під варту

Фігурантам інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також усіх підозрюваних відсторонили від посад.

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Автор: 

в’язні (332) закупівлі (3727) розкрадання (367) Закарпатська область (2268)
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Зараз Мадяр вилiзе з правами людини. Вiдпустiть iх, бо не побачите єС. 😬
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16.06.2026 15:42 Відповісти
Корумповані гниди не кращі ніж рашисти!
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16.06.2026 15:43 Відповісти
Продовжувачі справи малюськи-татарова, у такий спосіб, гроші на дрони збиралися набарижити??!?
Кабміндічі, так тільки на «шламбаумах» мародерили гроші, а ці пішли далі ??!? Повісити, цю потороч зкацаплену і гірше в Україні не буде!!
Але і за конфіскацію майна, у них та їх родичів, не забуваймо!!!
Це ж не вперше для них …
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16.06.2026 15:52 Відповісти
Так це вони везуть, крадену у в'язнів рибу???
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16.06.2026 15:45 Відповісти
А на кому ж економити - не на собі ж
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16.06.2026 15:55 Відповісти
Ці суки мабуть в церкву ходили. Біблію читали, а там сказано що допомагати увязненим богоугодна справа і прямий обовязок кожного віруючого... Обкрадати увязнених це найвищий ступінь морального падіння. Ці нелюди гірші за кацапів...
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16.06.2026 16:13 Відповісти
Нічого собі: вони там рибу з мясом їдять, а мали б хліб і воду тіко
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16.06.2026 16:15 Відповісти
 
 