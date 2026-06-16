Майже тонну м’яса та риби, призначених в’язням, продавали на Закарпатті - трьом посадовцям оголосили про підозру. ФОТО

Майже тонна м'яса та риби, які мали потрапити на столи ув'язнених, опинилася у продажу. На Закарпатті правоохоронці викрили схему розкрадання продуктів харчування в установі виконання покарань №9.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу України. Підозри оголосили заступнику начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення, черговому помічнику начальника та провідному інженеру.

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Продукти списували на папері, а потім продавали

За версією слідства, організатор схеми налагодив постійний канал виведення та збуту продуктів, які держава закуповувала для харчування ув'язнених.

Щоб приховати незаконну діяльність, до схеми залучили працівників установи та окремих засуджених.

У прокуратурі повідомили, що йдеться про понад 655 кілограмів замороженої яловичини та понад 310 кілограмів хека, які надходили до установи у 2025–2026 роках.

Документально продукти включали до раціону ув'язнених, однак фактично вони до них не потрапляли.

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М’ясо та рибу вивозили службовим автомобілем

Після списання продукцію вивозили за межі установи службовим транспортом.

За даними слідства, продукти перевозили до холодильних складів у селі Великі Лази Ужгородського району, а звідти продавали місцевим оптовим постачальникам.

Правоохоронці задокументували незаконне вивезення 39 блоків замороженої яловичини та 23 коробок хека.

Під час обшуків у пенітенціарній установі, на складах і за місцями проживання підозрюваних вилучили продукцію та передали її на відповідальне зберігання.





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Підозрюваних взяли під варту

Фігурантам інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також усіх підозрюваних відсторонили від посад.

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