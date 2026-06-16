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Новости Фото Обстрелы Киева Массированный комбинированный удар
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Российский обстрел повредил инфраструктуру ВДНХ в Киеве: выбиты десятки окон. ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела 15 июня была повреждена территория ВДНХ в Киеве: в павильонах и на площадках выбиты окна, больше всего пострадала Оранжерея. Несмотря на разрушения, территория остается открытой для посетителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице ВДНХ в Facebook.

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"В результате обстрела пострадала территория ВДНХ: во многих павильонах и локациях выбиты окна, имеются повреждения инфраструктуры. Особенно сильно пострадала Оранжерея — там выбито 62 окна", — говорится в сообщении.

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ВДНХ открыт для посетителей

Несмотря ни на что, мы восстанавливаемся. Команда ВДНХ, резиденты и партнеры уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть пространство к привычному ритму жизни.

Сегодня ВДНХ открыт для посетителей.

"Сейчас лучшая поддержка — быть рядом. Посетите любимые локации, прогуляйтесь по Оранжерее, выпейте кофе или матчу в DOT, запланируйте мероприятия в ЗАГС и Mania event, посетите Музей гитар в Universum Hall, выберите новую книгу в Book.ua space и поддержите тех, кто каждый день создает это пространство для вас", — призвала команда ВДНГ.

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На ВДНХ выбиты десятки окон после атаки РФ, продолжается восстановление
На ВДНХ выбиты десятки окон после атаки РФ, продолжается восстановление
На ВДНХ выбиты десятки окон после атаки РФ, продолжается восстановление
На ВДНХ выбиты десятки окон после атаки РФ, продолжается восстановление
На ВДНХ выбиты десятки окон после атаки РФ, продолжается восстановление

Удар по Киеву 15 июня

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работали примерно на 50 объектах.

  • Наибольшие разрушения в Оболонском районе — там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
  • В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
  • В Печерском районе была повреждена

    Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.

Автор: 

Киев (26493) ВДНГ (6)
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могли б хоча б московський аналог роз'їбати вщент, якщо по кремлю сцикотно
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16.06.2026 17:24 Ответить
пока им только щекотно, а украины к зиме может остаться без света и газа
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16.06.2026 17:54 Ответить
що ти жер, що ригаєш?
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16.06.2026 18:05 Ответить
начинайте ипать кончу заспу- вопрос решится мгновенно, найдутся точки и война закончится и долбить конченную заспу- пока не сядут за стол переговоров и не подпишут окончание войны
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16.06.2026 17:50 Ответить
з тебе треба починати, провірити ломом 32 калібру твою стійість.
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16.06.2026 18:06 Ответить
ты, говно тупое, с окопа говоришь?
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16.06.2026 18:33 Ответить
 
 