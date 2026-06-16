Российский обстрел повредил инфраструктуру ВДНХ в Киеве: выбиты десятки окон. ФОТОрепортаж
В результате российского обстрела 15 июня была повреждена территория ВДНХ в Киеве: в павильонах и на площадках выбиты окна, больше всего пострадала Оранжерея. Несмотря на разрушения, территория остается открытой для посетителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице ВДНХ в Facebook.
"В результате обстрела пострадала территория ВДНХ: во многих павильонах и локациях выбиты окна, имеются повреждения инфраструктуры. Особенно сильно пострадала Оранжерея — там выбито 62 окна", — говорится в сообщении.
ВДНХ открыт для посетителей
Несмотря ни на что, мы восстанавливаемся. Команда ВДНХ, резиденты и партнеры уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть пространство к привычному ритму жизни.
Сегодня ВДНХ открыт для посетителей.
"Сейчас лучшая поддержка — быть рядом. Посетите любимые локации, прогуляйтесь по Оранжерее, выпейте кофе или матчу в DOT, запланируйте мероприятия в ЗАГС и Mania event, посетите Музей гитар в Universum Hall, выберите новую книгу в Book.ua space и поддержите тех, кто каждый день создает это пространство для вас", — призвала команда ВДНГ.
Удар по Киеву 15 июня
Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.
Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работали примерно на 50 объектах.
- Наибольшие разрушения в Оболонском районе — там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
- В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
- В Печерском районе была повреждена
Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.
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