Российский обстрел повредил инфраструктуру ВДНХ в Киеве: выбиты десятки окон. ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела 15 июня была повреждена территория ВДНХ в Киеве: в павильонах и на площадках выбиты окна, больше всего пострадала Оранжерея. Несмотря на разрушения, территория остается открытой для посетителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице ВДНХ в Facebook.

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"В результате обстрела пострадала территория ВДНХ: во многих павильонах и локациях выбиты окна, имеются повреждения инфраструктуры. Особенно сильно пострадала Оранжерея — там выбито 62 окна", — говорится в сообщении.

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ВДНХ открыт для посетителей

Несмотря ни на что, мы восстанавливаемся. Команда ВДНХ, резиденты и партнеры уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть пространство к привычному ритму жизни.

Сегодня ВДНХ открыт для посетителей.

"Сейчас лучшая поддержка — быть рядом. Посетите любимые локации, прогуляйтесь по Оранжерее, выпейте кофе или матчу в DOT, запланируйте мероприятия в ЗАГС и Mania event, посетите Музей гитар в Universum Hall, выберите новую книгу в Book.ua space и поддержите тех, кто каждый день создает это пространство для вас", — призвала команда ВДНГ.

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Удар по Киеву 15 июня

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работали примерно на 50 объектах.