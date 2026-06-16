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Новини Фото Обстріли Києва Масований комбінований удар
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Російський обстріл пошкодив інфраструктуру ВДНГ у Києві: вибито десятки вікон. ФОТОрепортаж

Унаслідок російського обстрілу 15 червня зазнала пошкоджень територія ВДНГ у Києві: у павільйонах і локаціях вибито вікна, найбільше постраждала Оранжерея. Попри руйнування, простір залишається відкритим для відвідувачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці ВДНГ у фейсбуці.

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"Унаслідок обстрілу постраждала територія ВДНГ: у багатьох павільйонах та локаціях вибило вікна, є пошкодження інфраструктури. Особливо сильно постраждала Оранжерея — там вибито 62 вікна", - ідеться в повідомленні.

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ВДНГ відкритий для відвідувачів

Попри все, ми відновлюємося. Команда ВДНГ, резиденти та партнери вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути простір до звичного ритму життя.

Сьогодні ВДНГ відкритий для відвідувачів.

"Зараз найкраща підтримка — бути поруч. Завітайте на улюблені локації, прогуляйтеся Оранжереєю, випийте каву чи матчу в DOT, заплануйте події в ЗАГС та Mania event, відвідайте Музей гітар в Universum Hall, оберіть нову книжку в Book.ua space та підтримайте тих, хто щодня створює цей простір для вас", - закликала команда ВДНГ.

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На ВДНГ вибито десятки вікон після атаки РФ, триває відновлення
На ВДНГ вибито десятки вікон після атаки РФ, триває відновлення
На ВДНГ вибито десятки вікон після атаки РФ, триває відновлення
На ВДНГ вибито десятки вікон після атаки РФ, триває відновлення
На ВДНГ вибито десятки вікон після атаки РФ, триває відновлення

Удар по Києву 15 червня

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працювали приблизно на 50 локаціях.

  • Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район - там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.
  • У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.
  • У Печерському районі зазнала пошкоджень

    Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.

Автор: 

Київ (20916) ВДНГ (15)
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могли б хоча б московський аналог роз'їбати вщент, якщо по кремлю сцикотно
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16.06.2026 17:24 Відповісти
пока им только щекотно, а украины к зиме может остаться без света и газа
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16.06.2026 17:54 Відповісти
що ти жер, що ригаєш?
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16.06.2026 18:05 Відповісти
начинайте ипать кончу заспу- вопрос решится мгновенно, найдутся точки и война закончится и долбить конченную заспу- пока не сядут за стол переговоров и не подпишут окончание войны
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16.06.2026 17:50 Відповісти
з тебе треба починати, провірити ломом 32 калібру твою стійість.
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16.06.2026 18:06 Відповісти
хочешь чтобы украинцев вообще не осталось?
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16.06.2026 18:35 Відповісти
ты, говно тупое, с окопа говоришь?
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16.06.2026 18:33 Відповісти
 
 