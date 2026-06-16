Російський обстріл пошкодив інфраструктуру ВДНГ у Києві: вибито десятки вікон. ФОТОрепортаж

Унаслідок російського обстрілу 15 червня зазнала пошкоджень територія ВДНГ у Києві: у павільйонах і локаціях вибито вікна, найбільше постраждала Оранжерея. Попри руйнування, простір залишається відкритим для відвідувачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці ВДНГ у фейсбуці.

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"Унаслідок обстрілу постраждала територія ВДНГ: у багатьох павільйонах та локаціях вибило вікна, є пошкодження інфраструктури. Особливо сильно постраждала Оранжерея — там вибито 62 вікна", - ідеться в повідомленні.

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ВДНГ відкритий для відвідувачів

Попри все, ми відновлюємося. Команда ВДНГ, резиденти та партнери вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути простір до звичного ритму життя.

Сьогодні ВДНГ відкритий для відвідувачів.

"Зараз найкраща підтримка — бути поруч. Завітайте на улюблені локації, прогуляйтеся Оранжереєю, випийте каву чи матчу в DOT, заплануйте події в ЗАГС та Mania event, відвідайте Музей гітар в Universum Hall, оберіть нову книжку в Book.ua space та підтримайте тих, хто щодня створює цей простір для вас", - закликала команда ВДНГ.

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Удар по Києву 15 червня

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працювали приблизно на 50 локаціях.