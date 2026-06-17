Военные ВСУ на учениях в Польше отрабатывают тактику и эксплуатацию танков Leopard. ФОТОРЕПОРТАЖ

На территории Польши в учебных центрах продолжается подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, которая координируется Объединенным командованием по боевой подготовке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ со ссылкой наSztab Generalny WP.

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Как отмечается, на прошлой неделе завершился ряд учебных модулей, итогом которых стало проведение итоговых квалификационных испытаний.

Тактическая медицина по стандарту ТССС

Одним из ключевых направлений подготовки остается тактическая медицина по стандарту ТССС (Tactical Combat Casualty Care). Обучение направлено на отработку алгоритмов оказания помощи раненым в боевых условиях и повышение уровня выживаемости личного состава путем своевременного устранения трех основных потенциально обратимых причин смерти на поле боя: массивного кровотечения из конечностей, напряженного пневмоторакса и нарушения проходимости дыхательных путей.





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Эксплуатация техники

Также продолжается подготовка технического персонала и членов экипажей танков Leopard и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer. Участники курсов совершенствуют знания и практические навыки по эксплуатации, применению и техническому обслуживанию военной техники.



Программа подготовки охватывает следующие вопросы:

логистического и технического обеспечения бронетанковых подразделений,

организации безопасной эксплуатации техники,

проведения диагностики,

технического сопровождения и поддержания её исправности в ходе повседневной деятельности и выполнения задач по назначению.







"Совместная подготовка военнослужащих Украины с участием международных партнеров способствует повышению профессионального потенциала личного состава, развитию оперативной совместимости с армиями государств-партнеров и внедрению современных подходов к подготовке войск", — отмечают в Генштабе.

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EUMAM Ukraine

Миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) направлена на укрепление способности Вооруженных сил Украины защищать территориальную целостность государства в пределах его международно признанных границ, а также сдерживать и реагировать на возможные будущие военные угрозы. Миссия реализуется на территории государств-членов Европейского Союза в тесном взаимодействии с международными партнерами и обеспечивает подготовку украинских военнослужащих по широкому спектру учебных направлений.

CAT-C

(Combined Arms Training Command) — Объединенное командование по боевой подготовке, которое координирует проведение обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Польши в рамках EUMAM Ukraine, обеспечивая организацию и проведение специализированных курсов с участием инструкторов государств-партнеров.