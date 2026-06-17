Військові ЗСУ на навчаннях у Польщі відпрацьовують такмед і експлуатацію танків Leopard. ФОТОрепортаж

На території Польщі в навчальних центрах триває підготовка військовослужбовців Збройних Сил України в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні, що координується Об'єднаним командуванням з бойової підготовки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ із посиланням на Sztab Generalny WP.

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Як зазначається, минулого тижня завершено низку навчальних модулів, підсумком яких стало проведення підсумкових кваліфікаційних випробувань.

Тактична медицина за стандартом ТССС

Одним із ключових напрямів підготовки залишається тактична медицина за стандартом ТССС (Tactical Combat Casualty Care). Навчання спрямоване на відпрацювання алгоритмів надання допомоги пораненим у бойових умовах та підвищення рівня виживання особового складу шляхом своєчасного усунення трьох основних потенційно зворотних причин смерті на полі бою: масивної кровотечі з кінцівок, напруженого пневмотораксу та порушення прохідності дихальних шляхів.





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Експлуатація техніки

Також триває підготовка технічного персоналу та членів екіпажів танків Leopard і броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer. Учасники курсів удосконалюють знання та практичні навички з експлуатації, застосування та технічного обслуговування військової техніки.



Програма підготовки охоплює питання:

логістичного та технічного забезпечення бронетанкових підрозділів,

організації безпечної експлуатації техніки,

проведення діагностики,

технічного супроводу та підтримання її справності під час повсякденної діяльності та виконання завдань за призначенням.







"Спільна підготовка військовослужбовців України за участю міжнародних партнерів сприяє підвищенню професійних спроможностей особового складу, розвитку взаємосумісності з арміями держав-партнерів та впровадженню сучасних підходів до підготовки військ", - зазначають у Генштабі.

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EUMAM Ukraine

Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) спрямована на зміцнення спроможностей Збройних Сил України захищати територіальну цілісність держави в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також стримувати та реагувати на можливі майбутні військові загрози. Місія реалізується на території держав-членів Європейського Союзу у тісній взаємодії з міжнародними партнерами та забезпечує підготовку українських військовослужбовців за широким спектром навчальних напрямів.

CAT-C

(Combined Arms Training Command) - Об'єднане командування з бойової підготовки, яке координує проведення навчання військовослужбовців Збройних Сил України на території Польщі в межах EUMAM Ukraine, забезпечуючи організацію та проведення спеціалізованих курсів за участю інструкторів держав-партнерів.