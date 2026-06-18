Сутки на Донетчине: ночная атака на Краматорск, погибла женщина. Под обстрелами находились 11 населенных пунктов. ФОТОрепортаж
По данным полиции, в течение 17 июня российские войска совершили 1 133 атаки по линии фронта и гражданской инфраструктуре области. Под обстрелами оказались 11 населенных пунктов, в том числе - Краматорск, Славянск, Дружковка и другие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Российская атака на Краматорск: есть погибшая
В ночь на 18 июня российские войска нанесли удар по Краматорску, в результате чего погибла женщина. По словам начальника городской военной администрации Александра Гончаренко, около 01:00 ударный БПЛА "Молния-2" попал в многоэтажный дом в одном из спальных районов города.
Погибла женщина 1973 года рождения.
По информации полиции области, враг нанёс как минимум семь ударов по Краматорску.
Последствия ударов по городам области
В Дружковке в результате ударов FPV-дронов погиб один человек, еще один ранен. Повреждены жилой дом и автомобиль.
В Краматорске зафиксированы атаки пяти FPV-дронов, один из которых попал в грузовик. Ранен гражданский человек, повреждены жилые дома и автомобили.
В Славянске в результате обстрелов и ударов управляемыми авиабомбами есть раненый, повреждены жилая и гражданская инфраструктура.
В ряде других населенных пунктов области зафиксированы разрушения жилых домов, предприятий, инфраструктурных объектов и транспорта.
Фиксация последствий атак
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