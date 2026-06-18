Доба на Донеччині: нічна атака на Краматорськ, загинула жінка. Під обстрілами перебували 11 населених пунктів. ФОТОрепортаж
За даними поліції, протягом 17 червня російські війська здійснили 1 133 атаки по лінії фронту та цивільній інфраструктурі області. Під обстрілами опинилися 11 населених пунктів, серед яких Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка та інші.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Російська атака на Краматорськ: є загибла
У ніч на 18 червня російські війська завдали удару по Краматорську, внаслідок чого загинула жінка. За словами начальника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, близько 01:00 ударний БпЛА "Молнія-2" влучив у багатоповерховий будинок у одному зі спальних районів міста.
Загинула жінка 1973 року народження.
За інформацією поліції області, ворог завдав щонайменше семи ударів по Краматорську.
Наслідки ударів по містах області
У Дружківці внаслідок ударів FPV-дронів загинула одна людина, ще одна поранена. Пошкоджено житловий будинок і автомобіль.
У Краматорську зафіксовано атаки п’яти FPV-дронів, один із яких влучив у вантажівку. Поранено цивільну особу, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.
У Слов’янську внаслідок обстрілів і ударів керованими авіабомбами є поранений, пошкоджено житлову та цивільну інфраструктуру.
У низці інших населених пунктів області зафіксовано руйнування житлових будинків, підприємств, інфраструктурних об’єктів і транспорту.
Фіксація наслідків атак
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