Тела 522 погибших защитников возвращены в Украину, - Координационный штаб. ФОТОрепортаж

В рамках репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 522 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам.

Об этом сообщил Координационныйштаб по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Тела удалось вернуть благодаря совместной работе сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Следователи правоохранительных органов и экспертные учреждения МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел

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