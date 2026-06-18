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Новини Фото Повернення тіл полеглих захисників
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Тіла 522 полеглих захисників повернули до України, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

В рамках репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 522 загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським захисникам.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться в повідомленні.

Слідчі правоохоронних органів та експертні установи МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл

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РФ та Україна провели обмін тілами полеглих військових
РФ та Україна провели обмін тілами полеглих військових
РФ та Україна провели обмін тілами полеглих військових
РФ та Україна провели обмін тілами полеглих військових

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військовослужбовці (5245) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (83)
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