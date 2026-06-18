Убедили "спасти" имущество от конфискации ТЦК: сообщено о подозрении двум лицам, которые завладели домом и квартирой на сумму 5,6 млн грн. ФОТОрепортаж
Двум жителям Киевской области предъявлено подозрение в мошенническом завладении квартирой в Киеве, домом и земельным участком одинокого мужчины.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, один из подозреваемых втерся в доверие к мужчине, унаследовавшему квартиру в столице и дом в Бучанском районе. Впоследствии сообщники инсценировали его задержание: один из них выдавал себя за сотрудника ТЦК и СП и убеждал, что из-за нахождения в розыске его имущество могут конфисковать.
Чтобы якобы уберечь недвижимость, потерпевшего убедили переоформить её на посторонних лиц. В результате он лишился дома с земельным участком и квартиры общей стоимостью 5,6 млн грн.
Объявление подозрения
Двум участникам схемы сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
На все отчужденное имущество наложен арест. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.
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