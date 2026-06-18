Переконали "врятувати" майно від конфіскації ТЦК: повідомлено про підозру двом особам, які заволоділи будинком і квартирою на 5,6 млн грн. ФОТОрепортаж

Двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні квартирою в Києві, будинком та земельною ділянкою самотнього чоловіка.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, один із підозрюваних увійшов у довіру до чоловіка, який успадкував квартиру у столиці та будинок у Бучанському районі. Згодом спільники інсценували його затримання: один із них видавав себе за працівника ТЦК та СП і переконував, що через перебування в розшуку його майно можуть конфіскувати.

Щоб нібито вберегти нерухомість, потерпілого переконали переоформити її на сторонніх осіб. У результаті він втратив будинок із земельною ділянкою та квартиру загальною вартістю 5,6 млн грн.

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Оголошення підозри

Двом учасникам схеми повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).



На все відчужене майно накладено арешт. Встановлюються інші особи, причетні до злочину.

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