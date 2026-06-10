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Новини Фото Шахрайські схеми
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18-річний юнак продавав військовим неіснуючі пікапи у Києві: воїнів ошукали на майже 600 тис. грн. ФОТОрепортаж

У Києві повідомили про підозру юнаку, який пропонував військовим придбати автомобілі для потреб ЗСУ, однак заплативши завдаток, покупці так нічого і не отримували.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Шахрайські оголошення про продаж машин розміщували протягом 2025 року у TikTok та публікували на платформі "OLX". Автомобілі клієнтам мали начебто доставити з-за кордону. Військовим, які хотіли придбати машину, надсилали фото та пропонували дати завдаток. Втім, ані машин, ані грошей покупці так і не отримали.

У ході досудового розслідування встановлено, що четверо військових внесли передоплату за автомобіль, а ще один – оплатив повну його вартість. Загалом п’ятеро потерпілих перерахували на рахунки, надані підозрюваним, майже 600 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Києві судитимуть шахрайку, яка ошукала військового на 700 тисяч гривень

Дії організатора схеми кваліфіковано як шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинної схеми.

За даними поліції, йдеться про 18-річного молодика.

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Юнак продавав військовим неіснуючі пікапи
Юнак продавав військовим неіснуючі пікапи
Юнак продавав військовим неіснуючі пікапи
Юнак продавав військовим неіснуючі пікапи
Юнак продавав військовим неіснуючі пікапи
Юнак продавав військовим неіснуючі пікапи
Юнак продавав військовим неіснуючі пікапи
Юнак продавав військовим неіснуючі пікапи
Юнак продавав військовим неіснуючі пікапи

Автор: 

Київ (20860) шахрайство (1274) військовослужбовці (5213)
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Топ коментарі
+11
18 річний "юнак", це вже дорослий злочинець.
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10.06.2026 11:13 Відповісти
+11
Це ж генофонд.їх чіпати не можна.давайте дідів по 55 років крутить і мобілізувать
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10.06.2026 11:14 Відповісти
+9
Первые выпускники университета миндича пошли на работу.
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10.06.2026 11:17 Відповісти
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18 річний "юнак", це вже дорослий злочинець.
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10.06.2026 11:13 Відповісти
Це ж генофонд.їх чіпати не можна.давайте дідів по 55 років крутить і мобілізувать
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10.06.2026 11:14 Відповісти
Так.Генофонду воювати не можна,то вони стартапи створюють.А зверху за ними розчулено спостерігає їх смарагдовий Бог-Зегевара,не розуміючий-кто ж татий Вова із "Династії".
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10.06.2026 11:41 Відповісти
Первые выпускники университета миндича пошли на работу.
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10.06.2026 11:17 Відповісти
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10.06.2026 11:45 Відповісти
В чому проблема його піймати та гранту в анус засунути?
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10.06.2026 11:25 Відповісти
Далеко піде юнак.
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10.06.2026 11:27 Відповісти
Вони ж, дііітииии!!!
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10.06.2026 11:30 Відповісти
Покоління "юнаків" яке не каже " Дякую", " Будь ласка" та "Доброго ранку".
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10.06.2026 11:39 Відповісти
Розбалували ви щось свій генофонд. Малолітні ссикухи танцюють на могилах бійців під російську попсу, ті що по-старше - підсипають метадон у горілку. А неповнолітні ******** палять автівки та ошукують бійців.
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10.06.2026 12:09 Відповісти
Кримінальний талант . Перевиховати і направити у правильне русло .
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10.06.2026 12:35 Відповісти
 
 