18-річний юнак продавав військовим неіснуючі пікапи у Києві: воїнів ошукали на майже 600 тис. грн. ФОТОрепортаж
У Києві повідомили про підозру юнаку, який пропонував військовим придбати автомобілі для потреб ЗСУ, однак заплативши завдаток, покупці так нічого і не отримували.
Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Шахрайські оголошення про продаж машин розміщували протягом 2025 року у TikTok та публікували на платформі "OLX". Автомобілі клієнтам мали начебто доставити з-за кордону. Військовим, які хотіли придбати машину, надсилали фото та пропонували дати завдаток. Втім, ані машин, ані грошей покупці так і не отримали.
У ході досудового розслідування встановлено, що четверо військових внесли передоплату за автомобіль, а ще один – оплатив повну його вартість. Загалом п’ятеро потерпілих перерахували на рахунки, надані підозрюваним, майже 600 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Дії організатора схеми кваліфіковано як шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинної схеми.
За даними поліції, йдеться про 18-річного молодика.
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