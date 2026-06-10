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Новости Фото Мошеннические схемы
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18-летний юноша продавал военным несуществующие пикапы в Киеве: солдат обманули почти на 600 тыс. грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве сообщили о предъявлении подозрения молодому человеку, который предлагал военным приобрести автомобили для нужд ВСУ, однако, заплатив залог, покупатели так ничего и не получали.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Мошеннические объявления о продаже машин размещались в течение 2025 года в TikTok и публиковались на платформе "OLX". Автомобили клиентам должны были якобы доставить из-за границы. Военным, которые хотели приобрести машину, присылали фото и предлагали внести залог. Однако ни машин, ни денег покупатели так и не получили.

В ходе досудебного расследования установлено, что четверо военных внесли предоплату за автомобиль, а еще один – оплатил его полную стоимость. Всего пятеро потерпевших перечислили на счета, предоставленные подозреваемым, почти 600 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

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Действия организатора схемы квалифицированы как мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступной схемы.

По данным полиции, речь идет о 18-летнем молодоке.

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Юноша продавал военным несуществующие пикапы
Юноша продавал военным несуществующие пикапы
Юноша продавал военным несуществующие пикапы
Юноша продавал военным несуществующие пикапы
Юноша продавал военным несуществующие пикапы
Юноша продавал военным несуществующие пикапы
Юноша продавал военным несуществующие пикапы
Юноша продавал военным несуществующие пикапы
Юноша продавал военным несуществующие пикапы

Автор: 

Киев (26442) мошенничество (1360) военнослужащие (6503)
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Топ комментарии
+11
18 річний "юнак", це вже дорослий злочинець.
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10.06.2026 11:13 Ответить
+11
Це ж генофонд.їх чіпати не можна.давайте дідів по 55 років крутить і мобілізувать
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10.06.2026 11:14 Ответить
+9
Первые выпускники университета миндича пошли на работу.
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10.06.2026 11:17 Ответить
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18 річний "юнак", це вже дорослий злочинець.
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10.06.2026 11:13 Ответить
Це ж генофонд.їх чіпати не можна.давайте дідів по 55 років крутить і мобілізувать
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10.06.2026 11:14 Ответить
Так.Генофонду воювати не можна,то вони стартапи створюють.А зверху за ними розчулено спостерігає їх смарагдовий Бог-Зегевара,не розуміючий-кто ж татий Вова із "Династії".
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10.06.2026 11:41 Ответить
Первые выпускники университета миндича пошли на работу.
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10.06.2026 11:17 Ответить
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10.06.2026 11:45 Ответить
В чому проблема його піймати та гранту в анус засунути?
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10.06.2026 11:25 Ответить
Далеко піде юнак.
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10.06.2026 11:27 Ответить
Вони ж, дііітииии!!!
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10.06.2026 11:30 Ответить
Покоління "юнаків" яке не каже " Дякую", " Будь ласка" та "Доброго ранку".
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10.06.2026 11:39 Ответить
Розбалували ви щось свій генофонд. Малолітні ссикухи танцюють на могилах бійців під російську попсу, ті що по-старше - підсипають метадон у горілку. А неповнолітні ******** палять автівки та ошукують бійців.
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10.06.2026 12:09 Ответить
Кримінальний талант . Перевиховати і направити у правильне русло .
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10.06.2026 12:35 Ответить
 
 