18-летний юноша продавал военным несуществующие пикапы в Киеве: солдат обманули почти на 600 тыс. грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве сообщили о предъявлении подозрения молодому человеку, который предлагал военным приобрести автомобили для нужд ВСУ, однако, заплатив залог, покупатели так ничего и не получали.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мошеннические объявления о продаже машин размещались в течение 2025 года в TikTok и публиковались на платформе "OLX". Автомобили клиентам должны были якобы доставить из-за границы. Военным, которые хотели приобрести машину, присылали фото и предлагали внести залог. Однако ни машин, ни денег покупатели так и не получили.

В ходе досудебного расследования установлено, что четверо военных внесли предоплату за автомобиль, а еще один – оплатил его полную стоимость. Всего пятеро потерпевших перечислили на счета, предоставленные подозреваемым, почти 600 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

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Действия организатора схемы квалифицированы как мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступной схемы.

По данным полиции, речь идет о 18-летнем молодоке.

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