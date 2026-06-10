18-летний юноша продавал военным несуществующие пикапы в Киеве: солдат обманули почти на 600 тыс. грн. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве сообщили о предъявлении подозрения молодому человеку, который предлагал военным приобрести автомобили для нужд ВСУ, однако, заплатив залог, покупатели так ничего и не получали.
Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
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"Мошеннические объявления о продаже машин размещались в течение 2025 года в TikTok и публиковались на платформе "OLX". Автомобили клиентам должны были якобы доставить из-за границы. Военным, которые хотели приобрести машину, присылали фото и предлагали внести залог. Однако ни машин, ни денег покупатели так и не получили.
В ходе досудебного расследования установлено, что четверо военных внесли предоплату за автомобиль, а еще один – оплатил его полную стоимость. Всего пятеро потерпевших перечислили на счета, предоставленные подозреваемым, почти 600 тысяч гривен", – говорится в сообщении.
Действия организатора схемы квалифицированы как мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступной схемы.
По данным полиции, речь идет о 18-летнем молодоке.
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