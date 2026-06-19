Сутки на Донетчине: в результате вражеских обстрелов известно о 2 погибших и 4 раненых. ФОТОрепортаж
18 июня полиция зафиксировала 1 209 обстрелов по линии фронта и в жилом секторе Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Подробности
Под обстрелом оказались 11 населенных пунктов: города Дружковка, Краматорск, Николаевка, Славянск, поселки Беленькое, Малотарановка, Новодонецкое, Райгородок, села Иверское, Николайполе, Очеретино.
Повреждениям подверглись 39 гражданских объектов, из них 18 жилых домов.
По Краматорску Россия нанесла 9 ударов: тремя бомбами "КАБ-250" и дронами. Один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены 5 многоквартирных и 10 частных домов, автовокзал, супермаркет, административное здание, СТО, 2 гражданских автомобиля.
В Николаевке россияне поразили FPV-дроном гражданский автомобиль – убили человека.
По Дружковке враг нанес удар четырьмя бомбами "КАБ-250" и четырьмя FPV-дронами. Есть раненый, повреждены многоквартирный дом и гостиничный комплекс.
В Славянске войска РФ атаковали двумя бомбами "КАБ-250" и БПЛА "Молния-2" — повредили учебное заведение, котельную, объект инфраструктуры.
В Райгородке и Малотарановке повреждены по одному частному дому, в Беленьком – 3 гражданских автомобиля.
Кроме того, сегодня в Славянске попал вражеский FPV-дрон – ранены двое мирных жителей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль