Сутки на Донетчине: в результате вражеских обстрелов известно о 2 погибших и 4 раненых. ФОТОрепортаж

18 июня полиция зафиксировала 1 209 обстрелов по линии фронта и в жилом секторе Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Под обстрелом оказались 11 населенных пунктов: города Дружковка, Краматорск, Николаевка, Славянск, поселки Беленькое, Малотарановка, Новодонецкое, Райгородок, села Иверское, Николайполе, Очеретино.

Повреждениям подверглись 39 гражданских объектов, из них 18 жилых домов.

По Краматорску Россия нанесла 9 ударов: тремя бомбами "КАБ-250" и дронами. Один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены 5 многоквартирных и 10 частных домов, автовокзал, супермаркет, административное здание, СТО, 2 гражданских автомобиля.

В Николаевке россияне поразили FPV-дроном гражданский автомобиль – убили человека.

По Дружковке враг нанес удар четырьмя бомбами "КАБ-250" и четырьмя FPV-дронами. Есть раненый, повреждены многоквартирный дом и гостиничный комплекс.

В Славянске войска РФ атаковали двумя бомбами "КАБ-250" и БПЛА "Молния-2" — повредили учебное заведение, котельную, объект инфраструктуры.

В Райгородке и Малотарановке повреждены по одному частному дому, в Беленьком – 3 гражданских автомобиля.

Кроме того, сегодня в Славянске попал вражеский FPV-дрон – ранены двое мирных жителей.























Читайте: На оккупированных территориях Донетчины захватчики милитаризируют подростков