Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів відомо про 2 загиблих і 4 поранених. ФОТОрепортаж

За 18 червня поліція зафіксувала 1 209 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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Подробиці

Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка, Новодонецьке, Райгородок, села Іверське, Миколайпілля, Очеретине.

Руйнувань зазнали 39 цивільних об’єктів, з них 18 житлових будинків.

По Краматорську Росія завдала 9 ударів: трьома бомбами "КАБ-250" і дронами. Одна людина загинула та одна зазнала поранень. Пошкоджено 5 багатоквартирних і 10 приватних будинків, автовокзал, супермаркет, адмінбудівлю, СТО, 2 цивільних авто.

У Миколаївці росіяни поцілили FPV-дроном у цивільний автомобіль – вбили людину.

По Дружківці ворог вдарив чотирма бомбами "КАБ-250" і чотирма FPV-дронами. Є поранений, пошкоджено багатоквартирний будинок і готельний комплекс.

Слов’янськ війська РФ атакували двома бомбами "КАБ-250" і БпЛА "Молнія-2" - пошкодили навчальний заклад, котельню, об’єкт інфраструктури.

У Райгородку й Малотаранівці пошкоджено по одному приватному будинку, у Біленькому – 3 цивільних авто.

Крім того, сьогодні у Слов’янську влучив ворожий FPV-дрон – поранено двох мирних жителів.























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