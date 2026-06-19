Сексуальное насилие как оружие РФ: в Украине зафиксировали 401 факт преступлений оккупантов. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения в Украину официально зафиксировано 401 случай сексуального насилия, связанного с конфликтом, совершенного российскими оккупантами в отношении гражданского населения.
Об этом свидетельствуют официальные данные украинских органов правосудия, передает Цензор.НЕТ.
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Отмечается, что от действий захватчиков пострадали 250 женщин и 151 мужчина. Среди жертв российских военных преступников - 24 несовершеннолетних (23 девушки и один юноша).
Правоохранители подчеркивают, что эта статистика отражает лишь те случаи, о которых пострадавшие смогли открыто рассказать. Реальное количество преступлений может быть значительно больше. Кроме того, факты сексуального насилия в отношении украинских военнослужащих расследуются и устанавливаются в рамках отдельных производств.
Географически наибольшее количество пострадавших зафиксировано в пяти регионах Украины:
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Херсонская область;
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Донецкая область;
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Киевская область;
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Харьковская область;
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Запорожская область.
Украинские судебная и правоохранительная системы привлекают военных преступников к ответственности уже сейчас. На сегодняшний день достигнуты следующие результаты:
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116 военнослужащим РФ официально сообщено о подозрении;
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В суд направлено 64 обвинительных акта в отношении 81 лица;
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Полностью раскрыто 148 фактов СНПК;
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Украинские суды уже вынесли 19 приговоров в отношении 26 российских военнослужащих. Все осужденные получили реальные сроки в виде лишения свободы.
Несмотря на то, что большинство фигурантов дел в настоящее время скрываются на территории России или на временно оккупированных землях Украины, это не гарантирует им безнаказанности, - сообщили в Офисе генерального прокурора.
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