Сексуальное насилие как оружие РФ: в Украине зафиксировали 401 факт преступлений оккупантов. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения в Украину официально зафиксировано 401 случай сексуального насилия, связанного с конфликтом, совершенного российскими оккупантами в отношении гражданского населения.

Об этом свидетельствуют официальные данные украинских органов правосудия, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что от действий захватчиков пострадали 250 женщин и 151 мужчина. Среди жертв российских военных преступников - 24 несовершеннолетних (23 девушки и один юноша).

Правоохранители подчеркивают, что эта статистика отражает лишь те случаи, о которых пострадавшие смогли открыто рассказать. Реальное количество преступлений может быть значительно больше. Кроме того, факты сексуального насилия в отношении украинских военнослужащих расследуются и устанавливаются в рамках отдельных производств.

Географически наибольшее количество пострадавших зафиксировано в пяти регионах Украины:

Херсонская область;

Донецкая область;

Киевская область;

Харьковская область;

Запорожская область.

Украинские судебная и правоохранительная системы привлекают военных преступников к ответственности уже сейчас. На сегодняшний день достигнуты следующие результаты:

116 военнослужащим РФ официально сообщено о подозрении;

В суд направлено 64 обвинительных акта в отношении 81 лица;

Полностью раскрыто 148 фактов СНПК;

Украинские суды уже вынесли 19 приговоров в отношении 26 российских военнослужащих. Все осужденные получили реальные сроки в виде лишения свободы.

Несмотря на то, что большинство фигурантов дел в настоящее время скрываются на территории России или на временно оккупированных землях Украины, это не гарантирует им безнаказанности, - сообщили в Офисе генерального прокурора.

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