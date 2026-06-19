Сексуальне насильство як зброя РФ: в Україні зафіксували 401 факт злочинів окупантів. ІНФОГРАФІКА

З початку повномасштабного вторгнення в Україні офіційно зафіксовано 401 факт сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, вчиненого російськими окупантами проти цивільного населення.

Про це свідчать офіційні дані українських органів правосуддя, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що від дій загарбників постраждали 250 жінок та 151 чоловік. Серед жертв російських воєнних злочинців - 24 неповнолітні особи (23 дівчини та один хлопець).

Правоохоронці наголошують, що ця статистика відображає лише ті випадки, про які постраждалі змогли відкрито розповісти. Реальна кількість злочинів може бути значно більшою. Крім того, факти сексуального насильства щодо українських військовослужбовців розслідуються та встановлюються в межах окремих проваджень.

Географічно найбільшу кількість постраждалих зафіксовано у п'яти регіонах України:

Херсонська область;

Донецька область;

Київська область;

Харківська область;

Запорізька область.

Українська судова та правоохоронна системи притягують воєнних злочинців до відповідальності вже зараз. На сьогодні досягнуто таких результатів:

116 військовослужбовцям РФ офіційно повідомлено про підозру;

До суду скеровано 64 обвинувальні акти щодо 81 особи;

Повністю розкрито 148 фактів СНПК;

Українські суди вже ухвалили 19 вироків стосовно 26 російських військових. Усі засуджені отримали реальні терміни у вигляді позбавлення волі.

Попри те, що більшість фігурантів справ наразі ховаються на території Росії або на тимчасово окупованих землях України, це не гарантує їм безкарності, - повідомили в Офісі Генпрокурора.

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