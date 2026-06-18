15-річне сексуальне насильство над дітьми в реабілітаційному центрі у Вінниці: справу передано до суду. ФОТО
Завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно засновника колишнього приватного християнського реабілітаційного центру у Вінниці.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що інкримінують
Як зазначається, чоловіку інкримінують сексуальне насильство щодо дітей та розбещення малолітніх і неповнолітніх (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 КК України).
Що передувало
Слідством встановлено, що чоловік упродовж 15 років існування закладу (з 2006 по 2020 роки) регулярно вчиняв сексуальне насильство над вихованками.
Він залишався з дівчатками наодинці в кабінетах, житлових кімнатах або під час відпочинку на природі та вчиняв щодо них злочин, а щоб ті мовчали – залякував покаранням.
Під час слідства правоохоронці встановили 10 потерпілих. З ними провели низку слідчих та процесуальних дій для формування належної доказової бази.
Справа – в суді
Наразі матеріали справи передано до суду для розгляду по суті.
Обвинувачений перебуває під вартою.
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