15-річне сексуальне насильство над дітьми в реабілітаційному центрі у Вінниці: справу передано до суду. ФОТО

Завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно засновника колишнього приватного християнського реабілітаційного центру у Вінниці.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що інкримінують

Як зазначається, чоловіку інкримінують сексуальне насильство щодо дітей та розбещення малолітніх і неповнолітніх (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 КК України).

Що передувало

Слідством встановлено, що чоловік упродовж 15 років існування закладу (з 2006 по 2020 роки) регулярно вчиняв сексуальне насильство над вихованками.

Він залишався з дівчатками наодинці в кабінетах, житлових кімнатах або під час відпочинку на природі та вчиняв щодо них злочин, а щоб ті мовчали – залякував покаранням.

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Під час слідства правоохоронці встановили 10 потерпілих. З ними провели низку слідчих та процесуальних дій для формування належної доказової бази.

Справа – в суді

Наразі матеріали справи передано до суду для розгляду по суті.



Обвинувачений перебуває під вартою.

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